Ambasador Srbije u Ruskoj Federaciji Miroslav Lazanski govoreći o epidemiji koronavirusa u toj zemlji rekao je da će današnji podaci tek biti objavljeni, a da je juče u Rusiji bilo 7.993 novozaraženih.

Lazanski kaže da je u Rusiji zaraženo 114.431 ljudi, od kojih je 44,5 odsto nema nikakve simptome.

On je pojasnio da se podaci menjaju iz dana u dan i da se može reći da je sve pod kontrolom, a da je porast obolelih zabeležen u 85 regiona Rusije.

Lazanski je naveo da je do sada od koronavirusa u Ruskoj Federaciji umrlo 1.169 osoba.

- Ono što je karakteristika ovde je da je 40 odsto inficiranih koronavirusom u dobi od 18 do 45 godina. Najveća grupacija obolelih je od 18 do 45 godina, od 46 do 65 godina zaraženo je 36 odsto, a od 66 do 79 je samo 10 odsto zaraženih - kazao je Lazanski.

On precizira da su u Rusiji osobe između 18 i 45 godina najugroženije i dodaje da se to tumači nedisciplinom jer su mladi najviše kršili restriktivne mere.

Govoreći o ublažavanju mera Lazanski kaže da nema najave otvaranja granica i objašnjava da su čak uvedene elektronske kartice koje služe za prijavljivanje onih koji moraju na posao, da bi kamere mogle da ih zabeleže.

- Sva su gradilišta zatvorena, policija to strogo kontroliše - rekao je Lazanski i istakao da zvanično nema najava o ublažavanju mera jer se vrh epidemije očekuje početkom ili sredinom maja.

Pojasnio je da je epidemija u Rusiji u odnosu na zapadnu Evropu kasnila oko 20 dana.

- Rusi su do sada testirali preko tri miliona građana, dnevno testiraju oko 100.000 ljudi - naveo je Lazanski.