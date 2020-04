Lazanski za Pink: Srbija je postupila po svim pravilima za sprečavanje epidemije koronavirusa i mnogo pre nekih evropskih zemalja!

Miroslav Lazanski, ambasador Srbije u Rusiji, rekao je za Pink da se broj zaraženih koronavirusom u najvećoj državi na svetu drži pod kontrom i da prema jučerašnjim podacima iznosi 3.577 osoba.

- 900 ljudi nalazi se na kućnom lečenju, a u celoj Rusiji je za jedan dan reginstrovano novih 582 slučaja, od čega je u Moskvi 434. Prema analizama ruskih stručnjaka od tog broja skoro polovina spada u starosnu grupu od 18 do 45 godina - naveo je Lazanski.

Kako je kazao problem sa kojim se suočava Rusija je što je skoro 850.000 Rusa tokom prve nedelje marta bilo na turističkim destinacijama u svetu.

- Rusi imaju prednost što svakodnevno mogu da testiraju skoro 40.000 ljudi i oni globalno gledano mogu da drže stvari pod kontrolom još uvek - kaže on.

Ukazao je i na to da je stanje u Moskvi dobro i da građani poštuju mere i da je u Rusiji proglašen neradni mesec i da rade samo firme koje po prirodi posla moraju da rade.

- Njihovi parkovi i šetališta nisu posećeni kao naši, dosta su diciplinovaniji u odnosu na nas. Gradski saobraćaj normalno radi, nema saobraćajnih gužvi, metro normalno radi. Svi srpski državljani zahvaljuju predsedniku Vučiću što je poslao avion kojim su 123 odrasla i 3 deteta preveženi u Srbiju sa 400 kilograma humanitarne pomoći - kaže on.

Kako je objasnio, zdravstveni sistem je ostao sačuvan još iz perioda SSSR-a.

- Oni ga nisu privatizovali u onoj meri i on je ostao prilično sačuvan iz sovjetskih vremena, a njihova vojska je sačuvala principe АBHO odbrane koje su rilično važne u slučaju dezinfekcijei dekontmainacije. Oni su podrigli skoro 30.000 vojnika АBHO odbrane i to se pokazalo kao veoma korisno u ovoj situaciji - rekao je LAzanski.

Osvrnuo se na to da je nakon razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsendika Rusije Vladimira Putina, Srbiji u rekordnom broju dostavljena ogormna humanitarna pomoć koji je dostavilo 11 aviona modela Ljušin.

- Može se reći da je pomoć Rusije Srbiji veća nego pomoć Italiji. To je kod nas vrlo dragoceno jer su ruski stručnjaci svoja prva znanja sa koronavirusom stekli u Itlaiji, tako da je za nas to veoma značajnao - naveo je on.

- U njihovim medijima su se pojavili tekstovi u kojima se govori da je Srbija postupila školski po svim praivlima kada je u pitanju ova epidemija, i mnogo brže nego evropske zemlje uvela rigorozne mere, I to je jedini način da se ova epidemija i pandemija suzbije - rekao je Lazanski.