Orijaentaciono testiranje počinje danas i pomoći će nam da stignemo do odgovora da li smo stekli kolektivni imunitet i ako nismo koje će nam biti strategije dok se ne desi vakcina.

Trenutni procenat pozitivnosti jasan je znak da se mere poštuju

Procenat pozitivnih na koronavirus u Srbiji pao je juče ispod dva odsto, a komentarišući ovakve rezultate direktor Infektivne klinike i član Kriznog štaba dr Goran Stevanović izjavio je za Pink da će procenti sporije opadati kako se budemo približavali nuli. Kako kaže, trenutni procenat pozitivnosti jasan je znak da se mere poštuju i da se može ići na postepenu relaksaciju mera, svakako uz stalno poštovanje mere distanciranja.

Poredeći ovaj procenat u Srbiji sa drugim zemljama, dr Stevanović kaže da je dosad jedino Kina došla do procenta koji je približan nuli, dok se ostale zemlje „vrte“ oko 1-2%, a neke i više.

- Ono što treba da nam unapred bude za nauk jeste to da ne treba sve da iskusimo na svojoj koži, odnosno videli smo da procenti mogu i da porastu onda kada dođe do preterane relaksacije mera – kaže dr Stevanović. S tim u vezi dodaje da se određene mere moraju poštovati i onda kada do relaksacije nekih dođe.

Evo zašto moramo još da čekamo da se ukine policijski čas

Kao što je izjavio na konferenciji u Palati Srbija, potrebno je da nedelju do dve dana moramo imati dobar procenat pozitivnosti, kako bi se moglo govoriti o ukidanju policijskog časa. Objasnio je zašto je to tako.

- Prosečan inkubacioni period za Kovid-19 traje oko sedam dana, pa samim tim danas vidimo rezultat poštovanja mera prethodne nedelje. Isto tako, rezultate ponašanja tokom ove nedelje videćemo za sedam dana – objašnjava dr Stevanović. Dodaje da i dalje ima pojedinaca koji ne poštuju mere, ali da se velika većina pridržava donetih preporuka.

- Kao društvo, većina se zaista trudi da poštuje mere i ako ovako nastavimo, kraj epidemije je blizu – kaže dr Stevanović.

Ističe da ćemo i sada, kada je situacija znatno bolja, morati da se prilagođavamo novonastaloj situaciji, stoga se i donose preporuke kako za gradski prevoz, tako i za rad vrtića i sve ostale oblasti života.

Koliki procenat populacije treba da ima antitela da bi postojala "zaštita" od Kovida-19?

Govoreći o orijentacionom testiranju koje u Srbiji startuje od sutra, dr Stevanović kaže da su pripreme za ovu studiju u toku, a da se test radi na reprezentativnom uzorku, sa ciljem da se utvrdi koliko ljudi u populaciji nosi antitela i kakav je naš kolektivni imunitet.

- Ovo će nam pomoći u donošenju ili nedonoštenju određenih mera i pripremiće nas za jesen – kaže dr Stevanović za Pink. Ističe da uzorak određuju epidemiolozi na osnovu statistike, a da uzorak pokriva teritoriju cele zemlje.

Kaže da zadovoljavajući procenat na osnovu kojeg se može računati na zaštitu od virusa, a na osnovu iskustava iz Kine, iznosi više 50 procenata.

- Ovo tek treba videti i ovo je usko stručno pitanje. Ovo je ozbiljna studija koja zahteva veliki epidemiološki posao i ozbiljno tumačenje rezultata. U Kini su u toku tri ovakve studije i one se privode kraju, ali rezultati još nisu obelodanjeni – kaže direktor Infektivne.

Ne putujte - ne rizikujte!

Govoreći o putovanjima i tome treba li uopšte planirati letovanje ove godine, dr Stevanović kaže da vlade zemalja donose odluke u zavisnosti od epidemioloških procena. Ističe da on nije epidemiolog, ali da on lično ne bi želeo da se nađe u stranoj zemlji i da rizikuje da se nešto desi.

Govoreći o tome da je danas bila održana poslednja konferencija za medije, kaže da je bilo naporno, ali da je cilj bio informisati javnost. S driuge strane, interesovanje je opalo, budući da se situacija polako stabilizuje, a svi podaci i informacije su podeljeni.