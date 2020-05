TAČNA RAČUNICA I SUMIRANJE VANREDNOG STANJA: Srbija je "pod ključem" provela neverovatnih 638 SATI! Evo koliko je to dana i koliko je trajao NAJDUŽI POLICIJSKI ČAS

Policijski čas je u Srbiji na snazi duže od mesec i po, tačnije 47 dana.

Stanovnici Srbije su, od početka epidemije korona virusa (epidemija je proglašena na teritoriji naše zemlje, a pandemija u celom svetu), u svojevrsnom karantinu tokom trajanja policijskog časa proveli do sada tačno 638 sati ili više od 26,5 dana!

Policijski čas je u Srbiji na snazi duže od mesec i po, tačnije 47 dana. Podsetimo, uveden je 18. marta i prvobitno u skraćenom periodu, od 20.00 do 5.00 ujutro narednog dana. Međutim, u ovakvom obliku je važio samo četiri dana, pošto je već od 22. marta produžen na period od 17.00 do 5.00, zbog čega su i sve prodavnice, apoteke i pekare morale da menjaju radno vreme.

Početkom aprila bilo je ozbiljnih najava da bi policijski čas mogao da traje i 24 sata dnevno, što se srećom nikada nije dogodilo. Ipak, vlasti su odlučile da okupljanja građana pre svega po izletištima ograniče dugim policijskim časovima tokom vikenda.

Prvi takav je trajao 60 sati, od 10. aprila uveče do 13. aprila u ranim jutarnjim satima, da bismo najduži, ali i najkontroverzniji, imali za Uskrs, u periodu od 17. do 21. aprila i on je trajao čak 84 časa!

Odmah po njegovom završetku doneta je odluka da ubuduće policijski čas, tokom kojeg važi zabrana izlaska građana na ulice (sa izuzetkom onih koji imaju dozvole) bude malo skraćen, pa je počinjao svakog dana od 18.00 časova.

Treći "vikend pod katancem" imali smo od 24. do 27. aprila i on je trajao 59 sati, dok je za prvomajske praznike zabrana izlaska važila od 30. aprila do 2. maja, odnosno "samo" 35 sati.

Okreni-obrni, za prethodnih 47 dana od uvođenja policijskog časa u Srbiji, "pod ključem" smo proveli ni manje ni više nego gore pomenutih 638 sati.

Prema najavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića, policijski čas će biti ukinut na Đurđevdan, u sredu 6. maja.