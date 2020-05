Krajem meseca Er Srbija postepeno obnavlja avionski saobraćaj

Nacionalna aviokompanija Er Srbija počeće u poslednjoj nedelji maja postupno obnavljanje letova do pojedinih destinacija u regionu.

Er Srbija planira da obavi prvi let od Beograda do Ljubljane u petak, 29. maja, kao prva avio-kompanija koja se vraća na taj aerodrom, a da zatim tokom prve dve nedelje juna, pored Ljubljane, ponovo uspostavi saobraćaj i do Podgorice, Tivta, Sarajeva, Banjaluke i Skoplja, saopšteno je iz Er Srbije.

Pored toga, kompanija će obnoviti komercijalne letove do Njujorka 6. juna, dok će od 13. juna broj prekookeanskih letova srpske nacionalne avio-kompanije biti povećan na dva nedeljno.

''Naša Prodaja i Kontakt centar nastavljaju da dobijaju brojne upite u vezi sa početkom letova, što je odličan pokazatelj da kod naših putnika i građana Srbije postoji veliko interesovanje za putovanja. Odgovaramo na tražnju da što pre obnovimo saobraćaj do što više destinacija, u okvirima ograničenja koja su uspostavila brojna nadležna tela. Ipak, postepeno obnavljamo saobraćaj i to su dobre vesti", izjavio je Dankan Nejsmit, generalni direktor Er Srbije.

On je apelovao na putnike da se obaveste o tome da li ispunjavaju sve uslove za putovanje, u skladu sa pravilima koja su propisala regulatorna tela. Sve najnovije informacije biće dostupne na veb-sajtu avio-kompanije i na njenim profilima na društvenim mrežama. Pored toga, dodatna razjašnjenja mogu se dobiti putem Kontakt centra ili u poslovnicama.

Ranije je saopšteno da će Er Srbija, pored ovde navedenih letova u regionu i do Njujorka, u periodu od 21. maja do 14. juna takođe organizovati i ograničen broj letova do aerodroma London Hitrou, Frankfurta, Ciriha i Beča.

Ukoliko budu ukinuta ograničenja putovanja u Evropskoj uniji od 15. juna, Er Srbija planira da poveća broj letova u putničkom avio-saobraćaju. Konačni red letenja zavisiće od potražnje, kao i od odluka i smernica domaćih, stranih i međunarodnih tela i organa nadležnih za oblast civilne avijacije, odnosno od izmena ograničenja u putovanjima i zdravstvenih mera u zemljama do kojih Er Srbija leti, napominje se u saopštenju.

Takođe se navodi da će Er Srbija na svojim letovima primenjivati sve neophodne mere bezbednosti, u skladu sa najvišim bezbednosnim i higijenskim standardima, kao i uputstvima nadležnih domaćih i međunarodnih regulatornih tela. Tačni termini svih navedenih letova biće objavljeni na airserbia.com.