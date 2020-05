DR KISIĆ OTKRILA ŠTA MISLI O PREDVIĐANJIMA AMERIČKOG IMUNOLOGA: Drugi talas je izvestan, ali evo šta treba da očekujemo

Dr Majk Osterholm sa Univerziteta u Minesoti tvrdi da je najviše 20 odsto svetske populacije preležalo kovid-19, te da ćemo na jesen opet obolevati jer nema kolektivnog imuniteta, s čim su saglasni i srpski stručnjaci, ali misle da virus neće ojačati

Drugi talas koronavirusa, koji se očekuje na jesen, biće mnogo veći i jači, upozoravaju eminentni svetski stručnjaci. I srpski epidemiolozi kažu da je drugi talas izvestan, ali sa druge strane, ne očekuju da bude tako jak kao prvi.Imunolog dr Majk Osterholm, direktor Centra za istraživanje infektivnih bolesti na Univerzitetu Minesota, kazao je da kovid-19 neće nestati sam od sebe.

- Budući da je dosad samo pet do 20 odsto ljudi preležalo kovid-19, na jesen sledi drugi talas, koji će biti mnogo teži i jači. Bez vakcine, koja sigurno neće biti proizvedena u narednih godinu dana, virus će nastaviti da se širi sve dok svetska populacija ne stekne kolektivni imunitet, to jest dok 60 do 70 odsto ljudi na svetu ne preleži koronu. Ovaj prokleti virus živeće dok ne inficira sve koje može - upozorio je dr Osterholm.

On je svoje predviđanje zasnovao na naučnoj studiji u kojoj je proučavao četiri pandemije u 20. i 21. veku: špansku groznicu, azijski, hongkonški i svinjski grip. Na osnovu ovih istraživanja zaključio je da postoje tri potencijalna scenarija pandemije novog koronavirusa, od kojih je najverovatniji onaj da nam sledi drugi talas virusa na jesen.

Epidemiolog i član kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević, zamenica direktorke „Batuta“, izjavila je da je drugi talas izvestan, ali da „ne treba da paničimo, već da ga spremno dočekamo“.

- Može da dođe do manjih fluktuacija, nijedan pad nije linearan, ali se ne očekuje porast u narednom periodu. Uspeli smo da prebrodimo prvi, najjači udar, čak i da dođe do drugog talasa, nikad ne može da bude jak kao prvi. Sva je prilika da ovaj virus neće nestati, naučićemo da živimo s njim, ali to sporadično pojavljivanje infekcije ne treba da nas zabrinjava - kazala je dr Kisić.