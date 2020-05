Vučević: Još 40.000 paketa za penzionere, primaoce socijalne pomoći!Pored korone 271 manje zaposlenih nego prošle godine

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS, izjavio je da je tokom epidemije korona virusa privreda bila usporena, ali da se nije zaustavila. On je gostujući na TV Subotica rekao da se to najbolje vidi po broju nezaposlenih u Novom Sadu jer nije došlo do gubitka velikog broja radnh mesta.

- Mora se razumeti i činjenica je da dva meseca veći deo privrede nije radio bio isključen sa neizvesnom sudbinom. Mere koje je preuzela vlada su pogodile metu, a cilj jeste da se očuva privreda, posebno iz privatnog sektora. U Novom Sadu 71 odsto zaposlenih radi u privatnom sektoru. Za ovih osam godina gotovo za 30.000 povećali smo broj zaposlenih. Mi smo april mesec završili sa 271 brojem manje zaposlenih nego prošle godine, a ukupno je 666 Novosađana izgubilo posao od ukupno 160. 000 koliko je zaposlenih u Novom Sadu - naglasio je Vučević, dodajući da su trenutno u pregovorima sa dve velike kompanije iz jednih od najrazvijenih zemalja sveta da investiraju u Novom Sadu.

On je istakao da je tokom epidemije bilo jako važno ne zaustaviti funkcionisanje grada u uslovima kada imate borbu sa nevidljivim neprijateljem kao što je virus.

- Dobra je bila odluka i predsednice Vlade i Republike da gradonačelnike tri najveća grada uključe u krizni štab da i mi budemo na izvoru informacija. Donosili smo odluke koje su bile neophodne, nismo se ulagivali i predstavljali da smo nešto popularni jer smo preduzimali sve ono što je bilo potrebno da bi se sačuvali životi građana.

Novi Sad je možda u nekim segmentima imao i restriktivnije mere u odnosu na druge gradove. Ne možete biti zadovoljni kada je iko razboli ili premine, ali kakve su brojke bile u opticaju i kakav je scenario pretio da se razvije mogu da kažem da smo zadovoljni. Sačuvali smo grad i on je funkcionisao sve vreme, nismo odustali od ključnih investicija, nismo smanjivali bilo kakve dotacije, nismo ukinuli odluku od 1.januara da obdaništa budu besplatna. Naše gradsko saobraćano preduzeće je potpuno besplatno razvozilo naše zdravstvene radnike i Kliničkog centra Vojvodine i Instituta u Sremskoj Kamenici i Gerontološkog centra. Nismo kukali ni zapomagali,već radili.Tokom vanrednog stanja podeljeno je 30.000 paketa penzionerima sa nižim primanjima, a sada krećemo sa još 40.000 paketa za penzionere i primaoce socijalne pomoći i za sve koji su ostali bez posla - rekao je Vučević.

Prvi čovek Novog Sada ističe da su tri ključna faktora što je epidemiološka situacija u Novom Sadu dobra što su građani u 99 odsto slučajeva bili disciplinovani, što je zdravstveni sistem dobro funkcionisao, ali što je priliv ljudi iz inostranstva bio manji odnosu na neke delove centralne Srbije. Vučević se osvrnuo i na projekat "Srbija 2025" za koji je rekao da je ključan jer će se tako znati šta treba da radi u narednih pet godina.

- Krajnji cilj projekta Srbija 2025 je da plate dođu do 900 evra, a penzije na više od 400 evra. Smejali su kada smo rekli da će prosečna plata biti 500 evra, a sada kada se to dogodilo, to više nikom nije interesantno - navodi on.