ODRŽANA HITNA SEDNICA KRIZNOG ŠTABA! Dr Kisić otkriva kakvo je novo stanje sa epidemijom koronavirusa u Srbiji

U Vranju je održana sednica Kriznog štaba kojom je presedavao ministar Zlatibor Lončar i kojoj su prisustvovali dr Darija Kisić Tepavčević i dr Branislav Tiodorović.

Sednica je bila zatvorena za javnost, a nakon toga predstavnici struke su ocenili da je situacija na području cele zemlje, stabilna sa tendencijom pada učestalosti obolevanja osim na jugu Srbije u Vranju i Leskovcu konkretno gde se situacija ocenjuje kao nesigurna.

Dr Kistić Tepavčević naglasila je da ovom delu zemlje postoji nešto veći broj laboratorijski potvrđenih slučajeva i to je isključivo na račun širenja infekcije u okviru odrećenih radnih kolektiva i njihovih porodičnih kontakata.

- Ono što treba da se istakne je da je bila brza reakcija i da se brzo prepoznalo grupisanje određenh osoba sa simptomima u okviru ovih kolektiva i da se odmah reagovalo u smislu prestanka rada u tim fabrikama, kao i da su učinjeni svi napori da se zaustavi dalje širenje ovoga virusa - rekla je Kisić Tepavčević.

Ona je rekla da je povećan broj potvrđenih slučajeva pre svega zato što epidemiološki timovi izuzetno vredno rade i pokušavaju da otkriju sve slučajeve bolesti odnosno infekcije tragajući za svakim potencijalnim rezervoarima infekcije.

- Bitno je istaći da je u ukupnom broju laboratorijskih slučajeva najveći broj osoba koji nemaju nikakve simptome bolesti ili se radi o blagoj kliničkoj manifestaciji što nam indirektno govori da je došlo do slabljenja aktivnosti virusa u našoj populaciji, ali i da mi intezivno tragamo za svim potencijalnim rezervoarima infekcije. Tako da se nadamo da će u narednom periodu i ovde doći do postepenog pada potvrđenih slučajeva i da idemo ka postepenom gašenju epidemije u našoj zemlji - smatra dr Kisić.

Epidemiolog Branislav Tiodorović ocenio je da će u narednim danima uz intezivan i organizovan rad i epidemiologa i kliničara doći do potpune kontrole situacije.

- Mi ovoga trenutka nemamo teško obolelih ni u jednom ni u drugom gradu. Postoje osobe koje imaju srednje kliničke slike koje se mogu pratiti i klinički zbrinjavati. Najvažnije je u ovom trenutku obratiti pažnju na velike radne organizacije, kontrola se mora više sprovoditi i ja sam siguran da će Štabovi za vanredne situacije odnosno krizni štabovi preduzeti sve mere da to bude dobro organizovano uz rigoroznu kontrolu, jer virus je tu i zaštitna sredstva se moraju koristiti. Budemo li imali desetak dana bez novih pozitivnih ili još bolje umrlih moći ćemo da kažemo da smo epidemiju uspešno završili - rekao je Tiodorović.

On je napomenuo da su sredine na jugu Srbije specifične jer u velikim kolektivima radi dosta ljudi iz okolnih sela, a to su vrlo važni podaci, jer ako dođe do zaražavanja to se može preneti i u seosku sredinu gde u porodicama žive po dve ili tri generacije.