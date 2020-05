AVIO-SAOBRAĆAJ SE POLAKO VRAĆA U NORMALU! Er Srbija od sutra leti i za London i Beč

Nacionalna aviokompanija Er Srbija, pored već uvedenih letova za Cirih i Frankfurt, od danas leti i za London (Hitrou) i Beč.

Er Srbija će avionima A319 imati let za London u 10.25 i let za Beč u 18.50, objavio je beogradski aerodrom "Nikola Tesla".

Takođe danas,u Er Srbija će leteti i za Cirih u 12.40 i za Frankfurt u 17.30.

Srpski avioprevoznik je 21. maja obnovio komercijalni putnički saobraćaj letovima za Cirih i Frankfurt.

U prodaji su karte za još dve destinacije, Pariz i Amsterdam, za letove od 31. maja, za kuda je do 14. juna predviđen jedan let nedeljno.

Pored toga, Er Srbija će obnoviti komercijalne letove do Njujorka 6. juna, dok će od 13. juna broj prekookeanskih letova srpske nacionalne aviokompanije biti povećan na dva puta nedeljno.

Nacionalna aviokompanija počeće u poslednjoj nedelji maja postupno obnavljanje letova do pojedinih destinacija u regionu.

Er Srbija planira da obavi prvi let od Beograda do Ljubljane 29. maja, kao prva aviokompanija koja se vraća na taj aerodrom, a da zatim tokom prve dve nedelje juna, pored Ljubljane, ponovo uspostavi saobraćaj i do Podgorice, Tivta, Sarajeva, Banjaluke i Skoplja.

Srpski avioprevoznik će obnavljati redovan putnički saobraćaj u skladu sa odlukama regulatornih organa drugih država.

Er Srbija je najavila da će na svojim letovima primenjivati sve neophodne mere bezbednosti, u skladu sa najvišim bezbednosnim i higijenskim standardima, kao i uputstvima nadležnih domaćih i međunarodnih regulatornih tela.