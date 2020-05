Epidemilog Kon saopštio vesti koje SVI ŽELIMO DA ČUJEMO - Evo šta nas čeka u narednom periodu

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je Srbija na izlasku iz epidemije i da ulazi u period sporadičnog javljanja korona virusa, navodeći da se takozvani "džepovi" mogu javljati i tokom juna meseca.

"Definitivno izlazimo iz perioda epidemije. U toku jučerašnjeg dana smo bili na 0,8 odsto pozitivnih od broja testiranih. Kada padne ispod 0,5, to je sporadično javljanje", rekao je Kon.

Kon je rekao da za sada nema govora o otvaranju staračkih domova.

"Dok je virus u cirkulaciji, on može da uđe u kolektiv gde su osetljivi, kao što su domovi za negu starih. Otvaranje domova za sada ne, onog komenta kad ne bude virusa u cirkulaciji, onda će to biti adekvatno propraćeno", rekao je on.

Govoreći o testiranju na antitela, Kon je rekao da građanin, ukoliko ima pozitivan nalaz, treba da ode kod lekara, odnosno infektologa, virusologa ili imunologa.

"Oni moraju da budu ispitani i da im lekari objasne šta dalje. Anketiranje te osobe potrebno je da se vidi gde je moglo da dođe do zaražavanja", objasnio je doktor.

Kako je kazao, zaštitne maske će biti obavezujuće za sve starije od 65 godina i hronične bolesnike i u nastupajućem periodu tokom leta.

"Dok ne objavimo da nema virusa uopšte i rezultat ne bude ''nula''. Kasnije i oni mogu da se opuste", zaključio je Kon.