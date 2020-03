U SRBIJI TRENUTNO 10.000 LJUDI U SAMOIZOLACIJI - EPIDEMILOG KON: Krećemo agresivno na koronu!

Epidemiolog Predrag Kon rekao je danas da planirani prelazak na agresivno suzbijanje korona virusa znači testiranje i onih koji su bili u kontaktu sa inficiranim osobama, kao i onih koji su u samoizolaciji, a ne samo obolelih.

Kon je, za Javni servis, objasnio da sa politike zaravnjenja krive, koja je sadržala vanredne mere, policijski čas, smanjenje kontakata, prelazimo na opciju agresivnog suzbijanja, a deo toga je otkrivanje svih nosioca virusa i smeštanje u posebne, specijalno izgrađene bolnice.

"To podrazumeva masovno testiranje. Svi koji su bili u kontaktu sa osobom koja je inficirana će se testirati, a isto važi i za one koji su do sada bili u samoizolaciji, da ne bi ostalo da su nosioci virusa I prenosili ga. Posao je ogroman, ali omogućuje ubrzano suzbijanje u odnosu na raniju varijantu da samo razvlačimo i čuvamo živote, jer su testirani samo teški slučajevi", kazao je on.

Ukazao je da će svi laboratorijski kapaciteti zemlje biti uključeni u to, navodeći da ima trenutno 10.000 ljudi u samoizolaciji. Kazao je da je potrebno planirati posao testiranja kako bi se smanjila mogućnost zaražavanja.

"Treba da znamo da imamo činjenicu da od 17 do 5 nema nikog na ulicama. Do tada treba organizovati delove domova zdravlja. Nema više skupljanja testova po kućama", naveo je on.

Kon je rekao da ovo podrazumeva dodatni napor, a da su mogućnosti epidemioloških službi na gornjoj granici. Što se trijaže tiče kaže da je to najbolja metodologija za čuvanje života, a istovremeno mora biti i najzaštićenija. Objasnio je da je to dobro zbog testiranja u perspektivi i pravovremenog otpuštanja onih koji imaju dva negativna testa. Što se aktuelne situacije tiče rekao je da može biti bolja, ali i da ne treba biti previše nezadovoljan.

"Mi smo u 19 danu, a 3 i 4 nedelja su nedelje nagle ekspanzije u prirodnim uslovima. Mi držimo krivu pod zaravnjenjem, pod usporenim rastom. Nadam se da ćemo ovim merama i daljem preorijentisanjem agresivnim suzbijanjem da dobijemo još više na vremenu i suzbijemo virus što pre", rekao je on.

Kazao je da je ohrabrujuće što se smanjuje broj umrlih u Italiji.

"Ako vidimo da je vrh tamo prošao to jako mnogo nama znači zbog ukupnog potencijala virusa. Pratićemo i čekamo da izgubi potencijal koji je sada ogroman", dodao je on.

Kon je kazao da, uz aktuelne mere, ne smatra da je neophodna izolacija naselja i mesta.

"Mislim da još uvek držimo pod odgovarajućom kontrolom situaciju i treba samo nastaviti uporno i izgurati. Moramo mnogo više kadra uključiti. Biće i nama potrebno u zavodima da angažujemo ljude na masovnoj administraciji koja prati sve", zaključio je on.