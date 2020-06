TRIFKOVIĆ ZA PINK NAKON POVRATKA IZ AMERIKE: Mediji za sve optužuju Trampa, a u zbivanjima u SAD treba razlikovati TRI KATEGORIJE UČESNIKA! (VIDEO)

Situacija u Sjedinjenim Američkim Državama sve je kritičnija. Nacionalna garda angažovana je u 15 saveznih država kako bi pomogla policiji da se izbori sa demonstrantima.

Profesor dr Srđa Trifković, publicista, koji je preksinoć stigao iz SAD gde je proveo dva i po meseca, kaže da treba razlikovati tri kategorije učesnika zbivanja u Sjedninjenim Američkim Državama.

- To su protestanti, pljačkaška rulja i politički motivisani organizatori. Dobar deo demonstranata koji protestuje tokom dana uzvikuje parole „fu*k the police“ i nastupaju agresivno u verbalnom smislu, ali ne krše zakone. Onda, kada padne veče, dolazi do smene scena – rekao je Trifković za Novo jutro TV Pink.

Kako dodaje, tu se onda pojavljuju „beli aktivisti“ od kojih mnogi pripadaju organizaciji Antifa.

- Oni sebe nazivaju antifašistima, ali su na svoj način oni fašisti, jer svako ko se na njima ne slaže je na udaru nasilja. Oni pri tom imaju veoma dobro organizovanu mrežu, koriste mobilne telefone sa kodiranim porukama... Kada se one dešifruju vidi se da se oni dogovaraju gde i kada da se okupe – kazao je Trifković.

Prema njegovim rečima, u medijima se za sve optužuje predsednik SAD Donald Tramp.

Profesor dr Ilija Kajtez sa Fakulteta za Međunarodnu politiku govoreći o pozadini protesta u Americi kaže da je očigledno da se radi o početku predizborne kampanje i da je u sve prste umešala „duboka država“.

- Medijska kampanja kreće, a mediji kada uzmu određenu temu mogu da usmeravaju javno mnjenje u željenom pravcu... Ono što je činjenica je da Tramp ni jedan jedini dan nije imao mogućnost da bude predsednik SAD-a u punom kapacitetu. Od samog početka ima žestoku opstrukciju – naveo je Kajtez.

Kako kaže, ovo je možda žestoki pokušaj da Demokrata, odnosno Džoa Bajdena, da se njegov reizbor zaustavi.

Više o pomenutim temama saznajte u videu koji sledi: