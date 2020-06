Pred Sjedinjenim Američkim Državama je deveta noć protesta koji su se vrlo brzo od mirnih pretvorili u velike nemire.

Nevena Janković, urednik u nekadašnjom listu „Akter“ već nekoliko godina živi i radi u Kaliforniji, a kako kaže za Pink da je prethodna noć u SAD bila relativno mirna, te da se čini da se situacija polako stišava.

- Barem ovako prenose zvanični mediji, dok, ako izaberete da informacije dobijate preko društvenih mreža, situacija ne deluje tako mirna. Tokom mirnog sedenja demonstranata, dešava se da policija samo projuri kroz masu. Juče je uhapšen jedan momak, i to dok je klečao i dok se obraćao svojim „saborcima“ i policiji, apelujući na to da narod upozna njenu bolju stranu – navodi Jankovićeva.

U svakom slučaju, navodi da je situacija sada znatno mirnija u odnosu na prethodnu nedelju i vikend za nama.

Kaže da bi iz protesta moralo „nešto da izađe“ i da se, svi koji marširaju ulicama širom Amerike, upravo tome i nadaju.

- Godinama unazad ljudi su izlazili na ulice u nadi da će se nešto promeniti, a snimak smrti Džordža Flojda od devet minuta, izazvao je ljude da izađu u što većem broju i pokažu svoje nezadovoljstvo pravosudnim sistemom – rekla je Jankovićeva iz Los Anđelesa.

Za smrt Afroamerikanca osumnjičen je policajac iz Mineapolisa, belac Derek Šovin. Jankovićeva ocenjuje da će, u slučaju da dotični policajac bude oslobođen, što prema dosadašnjim iskustvima nije isključeno, tek tada nastati nemiri na ulicama.

Novinarka Ljiljana Smajlović podseća da je policijska brutalnost, posebno prema crncima i drugim manjinama, stalni problem u Sjedinjenim Američkim Državama, a da je ovaj konkretan slučaj posebno dramatičan.

- Neshvatljivo mi je da dosad nisu optuženi i policajci koji su posmatrali zločin, kao i to što se čekalo od ponedeljka do petka da bude uhapšen počinilac. Mislim da je upravo to i isprovociralo ovako jake proteste – ocenjuje Smajlović.

Kaže i da se metod, koji je primenjivan prilikom hapšenja Flojda, primenjuje samo onda kada osumnjičeni pruža otpor, što nije bio slučaj kod Flojda.

- Stavili su ga u policijsko vozilo, tamo ga tukli, a onda su ga izvukli, stavili mu koleno na vrat i tako ga držali devet minuta. Posebno je potresno to što, dok mu drže kolena na grudima i vratu, govore mu „ustani i uđi u automobil“, a on im odgovara da ne može. Ipak, oni nastavljaju da mu metodično, rutinski govore da ustane i uđe, iako on ne može ni da diše, kamo li da se pomakne. Očigledno je da policajac koji ga je hapsio, nije ovako postupio prvi put – navodi Smajlovićeva za „Pravac“.

Ona kaže i da, uprkos tome što su policajci svesni da ih prolaznici snimaju, oni nastavljaju da se ponašaju surovo.

- Ovo je neka posebna surovost. Mi smo navikli na ratove, ali ja nikada nešto ovako ravnodušno i hladnokrvno nisam videla. U našim sukobima ima afekta, strasti, dok je ovakva hladnokrvnost potresna – kaže Smajlović.