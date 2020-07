DR KON ZA PINK: Maska je zamena za ZATVARANJE U KUĆE! Trebaće nam vremena da vidimo rezultate najnovijih mera

Trebaće nam vremena da bi videli rezultat uvedenih mera, očekujemo da za nekih desetak dana vidimo prve rezultate, rekao je dr Predrag Kon za Novo juto TV Pink o najnovijim merama obaveznim za građane cele Srbije koje su od danas na snazi.

Kon je istakao da nikada do sada nismo iskusili ovakve mere, pa nije lako proceniti za koliko će tačno one dati rezultate. Kako je naglasio, još uvek nema govora o uvođenju vanrednog stanja, i kako kaže, to bi bilo krajnje rešenje.

- Sve što je moglo da se uradi proglašenjem epdiemije, sve je iscrpljeno. Nema dodatnih mera, osim da se proglasi vanredno stanje. Do sada o tome nije bilo govora na Kriznom štabu. To je poslednje što se očekuje – rekao je dr Kon za TV Pink.

Kon je dodao i da se virus ponaša tako da mu uopšte ne smetaju tople temperature.

- Novim merama smo isključili mesta superprenosa i to je najbitnije. To će dati rezultate, ali ne mogu da tvrdim kojom brzinom - rekao je on.

- U Beogradu su svi kapaciteti popunjeni, ostaje prazno samo ono što se otpusti, ali se to odmah popuni. U situacijama kada su popunjeni kapaciteti pacijenti su se slali dalje – rekao je Kon.

Kako naglašava u glavnom gradu je i dalje alarmantna situacija.

- U Beogradu je ozbiljnija situacija nego što je u ostatku Srbije. Virus je ušao u narod, probio je epidemiološke barijere, prepušta se sve na svest građana. Zdravstveni sistem je prenpegnut. Teško je organizovati lečenje kovid pacijenata, ali i ljudi koji imaju i druge bolsti – kazao je dr Kon.

Objašnajva da ljudi starosti od 20 do 50 godina su takođe poprililčno na udaru korone, ukazujući na činjenicu da ranije nije bila takva praksa.

-Bilo je svega, bilo je ponašanja koje nije adekvatno za situaciju u kojoj se nalazimo. Sada su na udaru i mladi koji mogu da imaju težu kliničku sliku – kazao je Kon i objasnio da su sada svi rizični -Virus napada svaki uzrast, napada i turdnice, što je vest ovih dana, ali je na sreću kliinička slika kod trudnica bila jako blaga – rekao je Kon.

Komentarišući najnovije mere Kriznog štaba, Kon kaže da to nije moguće iskontrolistati u potpusnoti, ali kako kaže akcenat je i dalje na odgovornom ponašanju svakog pojedinca.

- Čim otvorite bašte, dopustili ste da skidaju maske. Onog momenta čim ustanu sa stola, maska je obavezna. Najvažnije je da je maska zamena za zatavaranje u kuće. Ukoliko se racionlano ponašamo, biće sve lakše. Ako svi nosimo maske, prenosa virusa onda neće biti. Mi ne znamo kakvi su rezultati, to ćemo tek da vidimo – objašnajva dr Kon.

On je apelovao na roditelje da vode računa i kada su deca u pitanju, jer kako kaže, važno je da i deca nose maske.

- Nije moguće da deca u vrtiću sve vreme nose maske, ali roditelji moraju da procene kada je važno da ih ipak stava i zaštete svoje dete -kazao je dr Kon.

Kako objašnajva i dalje je nepoznanica kako tačno svaki ljudski organizvam reaguje na virus.

- Ne zna se od čega zavisi kako će neko da podnese virus. Sve zavisi od tih receptora za virus. Zavisi od samog imuniteta i količine virusa koji se unosi. Virus se čak odražva u vazduhu, to je uglavnom tamo gde je vlažnost vazduha. Super prenosioci su oni takođe opasni, to su ono ljudi koji zbog posla imaju veći broj kontakata – rekao je dr Kon.