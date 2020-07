TRI NAJVEĆE ZABLUDE OKO KORONE? Mnoge teorije vezane su za COVID-19

Korona virus je i dalje velika nepoznanica za naučnike širom sveta, iako svakog dana naučimo nešto novo o njemu.

Od početka epidemije u našoj zemlji naslušali smo se mnogo teorija koje su se na kraju ispostavile samo kao neke naše "puste želje"...Zato smo izdvojili tri najveće zablude o korona virusu koje su nam prezentovane čak i iz najviših i najstručnijih krugova.

1. Be-se-že vakcina štiiti od korone

Iako niko to nije direktno tvrdio, svi su se tokom prvog udara korone hvalili kako su narodi sa prostora bivše Jugoslavije, od Severne Makedonije do Slovenije, mnogo manje propatili od Italije, Španije, Francuske ili Velike Britanije, a da je za to bila zaslužna upravo ova vakcina koju smo pripali u detinjstvu.

Međutim, poslednje brojke ovo očigledno demantuju pošto je ovaj deo Balkana i šire, postao skoro glavno evropsko žarište.

2. Leto i vrućina će ubiti koronu

Lepo je zvučalo, skoro da nije bilo epidemiologa domaćeg ili stranog koji se nije "rukovodio" ovom idejom, ali je stvarnost bila brutalno drugačija.Tačnije, svi smo u ovo verovali sve do 15-20. juna, da bi onda usledila "eksplozija". Ništa nisu vredeli ni dani sa preko 30 stepeni, ni sa vlažnošću od 80-100 odsto jer se broj novozaraženih dramatično povećavao.

3. Kolektivni imunitet na korona virus

Mnogo nade smo polagali u kolektivni imunitet kako bismo "ubili" epidemiju, odnosno virus. Međutim, sve pokazuje da od toga ništa neće biti. I to iz nekoliko razloga.Prve procene su govorile da je nakon prvog talasa zaraženo 6,4 odsto građana Srbije, dok je za kolektivni imunitet, zavisno od stručnjaka, neophodno od 50 do čak 80 odsto.

Ispostavilo se zatim da je korona virus moguće dobiti čak i dva ili više puta, što je potvrdio i direktor Infektivne klinike Goran Stevanović koji se susreo sa sličnim slučajevima.Konačno, i domaći i strani stručnjaci su utvrdili da antitela na korona virus posle određenog vremena nestaju!