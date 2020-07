CEAS: Ne dopustimo da Dr Stojanović postane nova žrtva hibridnog rata protiv Srbije

Trend površnog, pa i malicioznog izveštavanja o Srbiji 2020. u uglednim Zapadnim medijima i među donosiocima odluka, pa i o borbi protiv pandemije virusa COVID-19, se nastavlja, navodi se u saopštenju Centra za evroatlanske studije.

"Ovog puta su to manipulacije izjavom direktora Zemunske bolnice Dr Dragoša Stojanovića datih uglednom AFP (AFP - Agence France-Presse) o okolnostima pod kojima je preminuo jedan od njihovih pacijenata. Njegova smrt čija se bez svih relevantnih informacija zloupotrebila za dodatno mobilisanje nasilnih protesta širom Srbije, u kojima da stvar bude apsurdnija, ima dosta raznih kremaljskih i lokalnih pro-kremaljskih tragova", navode u saopštenju.

Oni podsećaju da je Centar za evroatlantske studije (CEAS) o ovom trendu pisao još u svom izveštaju Tamna strana meseca, objavljenog februara 2020. godine, pa i u tekstu Tri bilborda u Beogradu, Srbija iz juna ove godine, i u otvorenom pismu upućenom članovima Evropskog parlamenta Tanji Fajon, Klemen Groselju i Violi fon Kramon, jula 2020.

"Primera je toliko, da je legitimno upitati se –ko i zašto tačno? Dr Stojanović je „pogrešio“ što je rekao istinu, potvdio navode iz jednog lekarskog izveštaja ne očekujući, verovatno, da ugledna kuća poput AFP nalaze u koje je imala uvid i njegovu potvrdu izveštaja, a ne izjavu o toku lečenja i uzroku i svim okolnostima smrti pacijenta, ne stave u adekvatan kontekst i ne uzmu u obzir sve druge okolnosti pre nego što je bolnica, na čijem je čelu, žigosana za propust, a nadležni organi Republike Srbije (RS) da ne obezbeđuju dovoljno respiratora. To su oni isti organi koji su od Zapada bili kritikovani što su se zahvaljivali Narodnoj Republici Kini što je omogućila pravovremenu nabavku respiratora, dok je Evropska komisija (EK) sprovodila restrikcije na izvoz opreme i lekova", navode iz CEAS-a, i dodaju:

"Medicinske okolnosti u ovom slučaju su relevantne: od toga mera preduzetih u danima pre tragične smrti, kliničke slike pacijenta pre svega nivoa kiseonika u krvi, pa do toga da li je tim lekara razmatrao opcije premeštanja u druge ustanove, na primer".

"Spomenuti tekst AFP-a nehotično nadamo se, ali pre svega način na koji je on interpretiran u redakcijama Radio Slobodna Evropa (RSE) ili N1, i novoosnovanim portalima, Dirketno.rs i Nova.rs, koji ne kriju svoje poslovno-političke veze sa navodno demokratskom opozicijom Srbije, koja opet ne krije svoje veze sa Moskvom, operacionalizuje jedan od dva kraka aktuelnog hibridnog rata protiv Srbije na koje CEAS upozorava. Ne treba, naravno, zaboraviti i aktivnosti crnogorskih struktura u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) na primer, na koje neki drugi ukazuju sa dosta argumenata", navode oni.

Kako kažu, prvi krak već tri godine ide kroz penetraciju u sistemu odbrane, pre svega kroz nelegitimni Vojni sindikat Srbije (VSS). On, dodaju, neadekvatno normiranu oblast, osnov svog delovanja, zloupotrebljava gore nego Marinika Tepić izborne zakone i zakone o mandatima narodnih poslanika, da se pod plaštom navodne borbe za sindikalna prava, bavi politikom i to na način pozivanja na oružano rušenje ustavnog poretka.

"Uz podršku mnogih nevladinih organizacija koje se bave pitanjima podele vlasti, vladavinom prava i demokratskim nadzorom sistema bezbednosti, još jedan opasan apsurd aktuelne situacije. Drugi krak ide, i to se ogolilo u jeku pandemije COVID-19, kroz sistem zdravstva sa istim izvršiocima, istim stranim vezama, istim lokalnim, navodno političkim pokroviteljima, kroz iste medije i po istom metodu. Tako izjava pojedinaca (sina pokojnika, Petra Đurića) ima istu analitičku snagu kao i procene i izveštaji nadležnih tela koje bi se, da ima razloga, bavili okolnostima. Petar Đurić, kako prenosi bez kritičkog osvrta dnevni list Danas, u svom bolu može da demonstrira neznanje o tome da su medicina i zdravstvena politika dve različite stvari, da je politika jedini legitiman način da se uredi sistem javnog i privatnog zdravlja. Porodice žrtava, neretko, niti znaju svoja prava niti procesno i krivično pravo, i neretko su žrtve medijskih i političkih manipulacija, a nekad i pogrešnog delovanja organizacija civilnog društva poput Žena u Crnom i sudbine vojnika pobijenih u Topčideru 2004. godine", stoji u saopštenju.

Kako navode, Đurić će imati vremena da sagleda da li je podrška ili nešto drugo bilo u pitanju kad su mu štampane majice za nasilne proteste, i davana velika medijska vidljivost.

"Porodice žrtava se medijski eksponiraju, i one svojim nestručnim analizama i delovanjem zasenjuju, apsurdno, nedostatak adekvatnog reagovanja pravosudnih organa. One se zatim getoiziju u svom osećaju nepravde, a fokus se dodatno ne stavlja na pravno razjašnjenje okolnosti, nalaženje i kažnjavanje odgovornih, jer je to mnogo teži i neizvesniji put, već na patnje kroz koje prolaze. Javno delovanje Igora Jurića je dobar primer. Tabloidna „pomoć“ , de facto medveđa usluga, im stiže kroz satanizacije svakog ko se drzne da „unižava porodice žrtava“ dok u stvari ukazuje na neke od okolnosti. O tome mogu da svedoče oni koji pokušavaju da u pravosudnom procesu utvrde šta se dešavalo na naplatnoj rampi Doljevac kada je stradala jedna osoba. Dva minuta kojih nema, naravno izazivaju podozrenje i legitimišu akcije koje delegitimišu vlast, ali ne po svaku cenu i u svakoj okolnosti. Isto je i sa kritikama jednog od dva krizna štaba RS u borbi protiv pandemije COVID-19.Ako već jedan od, uistinu kompromitovanih, članova zdravstvenog kriznog štaba Dr Branimir Nestorović, svesno legitimnu kritiku uporno naziva mržnjom prema njemu, takvog načina „borbe“ bi se morali ustezati podstrekači i promoteri peticije 2000 lekara i pridruženih lica. Posebno zabrinjava previđanje elementarnih postojećih pravnih normi, stručnjaka poput Vesne Rakić Vodinelić, jer zakoni poput Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i Zakona o zaštiti kritične infrastrukture, te Strategija nacionalne bezbednosti, uz važeći Ustav, sasvim adekvatni pravni okvir za uvođenje svih mera i tela u RS tokom i pre proglašenja epidemije", stoji u saopštenju.

Navode da, ako za neke od njih nisu stigli da se operacionalizuju akcioni planovi, ili usaglase podzakonska akta, o tome se može diskutovati, ali kroz nalaženje načina da se previdi normiraju, a ne kroz delegitimizaciju samih tela. Naime, medicina i upravljanje krizama i reagovanje u vanrednim situacijama i vanrednim stanjima, nisu isto. Kako kažu, za saniranje i borbu protiv posledica prirodne katastrofe poput pandemije, nisu dovoljni samo lekari, ne može se sve dati u ruke samo „struci“.

"Pojam struka ne znači, inače, nužno, i ispravnost delovanja i razumevanja svih okolnosti. Kao što navodno biti dobar pulmolog ne znači mnogo u drugim okolnostima, a i to se dovodi u pitanje kada se paralelno iznose teorije o teleportovanju u budućnost. Majice sa likom Putina, neprimeren rečnik, nekritički odnos prema načinu ophođenja i izboru kanala odraz su već nečeg drugog, čime se CEAS, koji od početka tvrdi da Branimir Nestorović nanosi ozbiljnu štetu javnom zdravlju i državi u vreme pandemije, ne bavi.U toj borbi su potrebni i organi reda koji sprovode nadzor nad karantinom, tela koja mogu da odgode izbore kojima je išao redovni termin, tela koja donose zakone i uredbe o vanrednim javnim nabavkama, tela koja pružaju pomoć našim sugrađanima u inostranstvu, tela koja realizuju i nadziru vanredno snabdevanje namirnicima i drugim kritičnim resursima, da spomenemo samo neka.Čini se da potpisnici i promoteri peticije za smenu kriznog štaba sramno malo znaju o svemu ovome, ili još gore javnost dovode u zabludu previđajući ove okolnosti. Kredibilitet su mnogi od potpisnika peticije, skoro svi po našim uvidima, izgubili glasnim ćutanjem na godinama dugu kampanju dezinformacija o nepostojećoj epidemiji raka koju širi Danica Grujičić, načelnica Centra za neuroonkologiju Neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije i redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dve članice kriznog štaba iz Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“, vršilac dužnosti direktora Dr Verica Jovanović i zamenica direktora Dr Darija Kisić Tepavčević, koje su na meti određenih medija i političkih struktura koje sprovode hibridni rat protiv svoje zemlje, a ne jasnu kritiku sa elementima predloga popravke stanja, nikad nisu poklekle tendencioznom delovanju Danice Grujičić i proglasile epidemiju raka. Spomenuti kritičari Kriznog štaba (KŠ) iz navodno demokratske i navodno pro-EU opozicije se takođe nikada adekvanto nisu suprotstavili Danici Grujičić, čak ni sada kada ona u sred globalno proglašene pandemije virusa COVID-19, tvrdi da Srbi i Crnogorci više umiru od virusa COVID-19 zbog NATO bombardovanja 1999. godine. Njihovi novinari nikoga iz KŠ nisu o toj njenoj tvrdnji, od pre nekoliko dana, pitali na konferenciji za medije. Zašto? Ona nije beznačajna, ne samo po funkciji, već i po efektima svog delovanja", stoji u saopštenju.

Ističu da samo 3% građana Srbije ne veruje da postoji epidemija malignih bolesti u Srbiji izazvana bombardovanjem 1999. sistemsko podrivanje poverenja u institucije javnog zdravlja u Srbiji, neretko sa ruskim vezama, deluje već nekoliko godina.

"Grujičić je godinama inače, ideološki bliska, a i institucionalno je sarađivala, sa nekim od osnivača Saveza za Srbiju. Dodatno, jedino se Dr Darija Kisić Tepavčević, članica KŠ i zamenica direktora instituta Batut, javno i hrabro suočila sa Danicom Grujičić i demantovala, argumentima struke, a ne politike, njene teorije zavere o tome da je virus COVID-19 pušten iz američkih vojnih laboratorija u cilju sprovođenja biološkog rata protiv Kine. Zašto AFP-u i mnogim drugim zapadnim medijima, analitičarima i donosiocima odluka, spomenute opskurne političke strukture služe kao relevantan, nekada i glavni izvor informacija o dešavanjima u Srbiji, uz ako se ovako nastavi pokazaće se ne samo oportune, već i profesionalno nekvalitetne NVO i analitičare koji olako donose kvalifikacije o Srbiji 2020, poput one da je ona isto što i Belorusija 2020?Kada se od slučaja pređe u trend, kada se od korisnog idiota, i zašto, pređe u saučesnika, ne prezajući pri tome da se neosnovanoj defamaciji izlažu upravnici COVID bolnica u jeku drugog pika pandemije?", navode iz CEAS-a.

"Ili u tom grmu leži zec? Da li je cilj da se Srbija samo unižena, makar i očitim dezinforacijama i oslabljena sve očitijim hibridnim ratom o kome ni delovi političkog Zapada nisu nevini, u stvari natera da „pokaže svoje pravo ne-EU lice“ i odustane od evropskih integracija samovoljno, zato što je tako lakše, nego reći joj „ne želimo te“.Da li je to razlog što se o ruskom uticaju u Srbiji može pisati samo ako se podrazumeva da on ide na ruku srpskim vlastima, bez obzira na količinu činjenica koje ukazuju i na to da on nekada ide i mimo zvanične politike RS? Ovakav pristup, uz izjednačavanje Srbije sa gej premijerkom, mnoštvom kritički nastrojenih NVO koje nesmetano rade u Srbiji, zemlji koja realizuje drugi ciklus Individualnog akcionog plana partnerstva sa NATO, sa Belorusijom, delegitimizuje rad spomenutih eksperata. Vrlo blizu im se primiču i zagovornici dobrih i loših nacionalizama, i on koji se iz oportunizma tome ne suprotstavljaju, uz naglasak da je samo srpski opasan, koji kao argument uzimaju samo devedesete, a i to selektivno. Spomenuti Oluju postaje neprihvatljivo u njihovim krugovima. Spomenuti Jasenovac je već „skretanje sa teme“ ili „pravdanje zločina zločinom“.Ako je ikakva uteha Dr Stojanoviću u ovom užasnom trenutku, to je što je svojim profesionalizmom i otvorenošću, dodatno ogolio metode i aktere hibridnog rata protiv Srbije, koji se nesmetanom žestinom vodi i tokom borbe protiv pandemije što njegovima akterima i promoterima nikako ne treba oprostiti. Kako ističu, sadašnjim ponašanjem spomenuti akteri polako dovode u pitanje kredibilnost Zapadnog izveštavanja o ratu u bivšoj Jugoslaviji i daju itekako prostora revizionistima istorije i negatorima zločina da svoje teorije plasiraju u ključnom trenutku pokušaja Srbije da se, kroz nalaženje kompromisnog rešenja o novim statusu Kosova na objektivnim argumentima koje za to ima, priključi Zapadu, pre svega kroz nastavak EU integracija", navodi se u saopštenju.