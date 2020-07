HITNO UPOZORENJE RHMZ - PROGLAŠEN NARANDŽASTI METEOALARM! Spremite se za nestabilno vreme, pljuskove i bujice!

Nestabilno julsko vreme praćeno grmljavinom i pljuskovima ni danas nas neće zaobići. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) jutros je upozorio na nestabilno vreme praćeno velikom količinom padavina za kratak vremenski period.

- Danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s pljuskovima, grmljavinom i količinom padavina većom od 20 mm za kratak vremenski period, uglavnom u centralnim, istočnim i jugoistočnim krajevima zemlje - stoji u upozorenju RHMZ.

Izdat je i narandžasti meteoalarm za Pomoravlje, Istočnu, Jugoistočnu Srbiju i Šumadiju, gde se očekuje lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina većom od 20 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata.

Podsetimo, narandžasti meteoalarm znači da je vreme opasno, kao i da su opasne prognozirane vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova.

Izdato i hidrološko upozorenje.

- Na Mlavi, Peku, Jasenici, Kubršnici, Belici, Lepenici, Lugomiru i Resavi vodostaji će tokom 25/26. jula biti u umerenom i većem porastu sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa. Na bujičnim vodotocima ovih slivova moguća su lokalna izlivanja - navodi se u saopštenju RHMZ.

Posle podne se na severu i zapadu zemlje, a do kraja dana i u ostalim krajevima Srbije očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura kretaće se od 15 do 19, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni.

Sutra će biti pretežno sunčano i malo toplije uz slab i umeren severni vetar i najvišom dnevnom temperaturom koja će se kretati između 28 i 31 stepena.

Podsetimo, juče je nevereme protutnjilo ivanjičkim krajem, Kraljevom, Trstenikom ali i Braničevskim okrugom.