Kon upozorio da bi JEDNA STVAR u školama mogla biti značajan prenosnik korona virusa

Epidemiolog dr Predrag Kon govorio je na jučerašnjoj konferenciji o tome kako bi mogla da izgleda naredna školska godina, ali i koji su faktori u samom školskom okruženju predstavljeni kao faktori rizika.

- Što se škola tiče, jedna od stvari o kojima nije bilo u ovim dopisima, to je pitanje produženog boravka i to moramo da raspravimo. S druge strane, nastava je podeljena po ciklusima, na onlajn nastavu se računa u starijim razredima, a za mlađe razrede da se ona nastavi u školi. Deca će morati da dolaze zdrava u školu, da im se meri temperatura svaki dan, isto tako biće priča o tome kada moraju maske da se koriste, a moraju da se imaju uz sebe, tako da je to nešto što je novina.

Dr Kon je rekao da će poseban razgovor morati da se obavi sa prosvetarima o korišćenju nekih elementarnih stvari u školi poput sunđera.

- Moramo da shvatimo da će biti poseban razgovor sa prosvetarima i vezan za to da li će koristiti sunđer, kako će se ponašati oni i đaci, biće sasvim sigurno određenih preporuka za sprovođenje nastave, a ostalo je sve organizaciono i vrlo komplikovano - rekao je dr Kon.

Zašto su sunđeri za tablu prepoznati kao faktor rizika?

Samo u slučaju kada je potpuno nov, sunđer je čist. U suprotnom sadrži sve vrste mikroba, a klice sa njega se jako brzo prenose, posebno kada je korona virus u pitanju.

Mnogi su pitali zašto se sunđer onda jednostavno ne bi oprao, ali odgovor leži u tome da obična topla voda nije dovoljna da uništi mnoge viruse, pa tako ni korona virus.

Džanilin Hačings, sertifikovani profesionalac u oblasti bezbenosti hrane iz StateFoodSafety edukativnog centra u Juti kaže da prljavi sunđeri mogu širiti klice na sve što dodirnu - od ruku učenika preko površine na kojoj se nalaze, pa kasnije i po celoj tabli koju učenici i nastavnici neprestano dodiruju.

Na dezifenkciju sunđera deluju dve metode koje su prepoznate kao efikasne jer uništavaju 99 odsto bakterija i virusa.

- Vruća voda iz slavine neće biti dovoljno topla da ubije klice. U tom slučaju morali biste da otkuvavate sunđer.

Najefikasnija sredstva za dezinfekciju sunđera su mikrotalasna i mašina za sudove.

- Toplota ubija patogene, a valjalo bi i da se menja na svake dve nedelje ako je to ikako moguće - ističe Hačings.

Zato, nema sumnje da će školsko osoblje morati na dnevnoj bazi ili da otkuvava ili da izloži sunđere velikoj toploti kako bi oni na početku svakog radnog dana bili potpuno čisti.