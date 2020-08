MINISTRU VULINU URUČENA ZAHVALNICA UDRUŽENJA GRAĐANA „Prvi bataljon Vojne policije Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske“

Radenko Puzić uručio je danas zahvalnicu i monografiju tog udruženja, u znak zahvalnosti za podršku u organizaciji i realizaciji izložbe posvećene ratnom putu Prvog bataljona Vojne policije Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, prikazane u Domu Vojske Srbije u Beogradu 13. marta ove godine.

- U ime svih svojih saboraca dodelio sam ministru odbrane Aleksandru Vulinu zahvalnicu i monografiju o ratnom putu Prvog bataljona Vojne policije, za angažovanje Ministarstva odbrane oko izložbe koja je bila u Domu Vojske Srbije 13. marta. To je prva izložba o ratnom putu jedne vojne jedinice iz Vojske Republike Srpske koje je prikazana u Beogradu. Tu smo prikazali ratne fotografije koje su složene hronološki od 1991. do 1995. godine, eksponate od naših saboraca, kao i eksponate koje smo zarobili. Svako ko je prošao kroz Dom Vojske i pogledao izložbu, mislim da je bio zadovoljan što smo sve to uspeli sačuvati svih ovih godina. Na početku smo bili skeptični, mislili smo da to nije zanimljivo, a posle smo shvatili da je to istorija, jedan veliki projekat koji smo napravili ne samo za bataljon vojne policije, veći za Prvi krajiški korpus, odnosno za Vojsku Republike Srpske – rekao je Puzić.

Zahvalnica ministru Vulinu uručena je nakon današnjeg obilaska snimanja dokumentarno-igranog filma „Koridor 92“, koprodukcijskog projekta Ministarstva odbrane – Vojnofilmskog centra „Zastava film“, Radio-televizije Srbije i Radio Televizije Republike Srpske, koji se trenutno snima u okolini Vršca i govori o vojnoj operaciji „Koridor“ koja je trajala od 28. juna do 6. oktobra 1992, zahvaljujući kojoj je očuvan opstanak Republike Srpske