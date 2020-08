NA DANAŠNJI DAN JE ROĐEN SLOBODAN MILOŠEVIĆ - Čovek pred kojim su plakali ruski generali! Ovo su neki od najintrigantnijih detalja iz njegovog života!

Nekadašnji predsednik Srbije i Jugoslavije Slobodan Milošević rođen je na današnji dan 1941. godine.

Milošević je rođen u Požarevcu 20. avgusta 1941. godine, u porodici oca Svetozara i majke Stanislave Milošević. Bio je bio jedan od osnivača i prvi predsednik Socijalističke partije Srbije, od njenog osnivanja 1990. do decembra 2006. godine, devet meseci nakon što je preminuo u zatvoru Haškog tribunala 14. marta te godine.

Predstavnici SPS-a položili su danas vence na grob Slobodana Miloševića povodom dana rođenja.

U Požarevcu je danas obeležen rođendan nekadašnjeg predsednika SR Jugoslavije i Srbije, Slobodana Miloševića (1941-2006), u dvorištu njegove kuće, u Nemanjinoj 41. Među prvima vence na grobu položio je Nikola Šainović, potpredsednik i Slobodan Jović, predsednik Gradskog odbora SPS-a, Požarevac, kao i Dušanka Kukolj, predsednica Foruma žena SPS.

Dušan Vujičić, nekadašnji predsednik opštine Požarevac položio je venac. Zatim, položili su i prestavnici gradskog odbora SPS, Požarevac i omladinci SPS-a.

Šainović je istakao da je današnji dolazak treće generacije socijalista pokazatelj kontinuiteta u Slobodanovoj borbi i da sva odricanja imaju smisla.

Prema rečima Šainovića, oni ne idealizuju prošlost i vide jednu upornu borbu da nastane dejton ovakav kakav je nastao, kao istorijska tekovina, žrtvovanje, garancija, ubeđenje i istrajnost.

U očima Zapada, Milošević je prošao put od faktora stabilnosti i mira pa do balkanskog kasapina. U svojoj zemlji je bio i voljen i osporavan. Danas dok jedni za njim žale i tvrde da ćemo "Slobu praviti od blata" drugi spominju da su takve izjave sramotne opisujući Miloševićevu vladavinu kao autokratsku koja je zemlju uvukla u nepotrebne sukobe, ratove i sankcije.

Mi vam danas donosimo neka od svedočenja o njemu i njegovom životu.

SLOBA I JA SMO ZAJEDNO STUDIRALI, MIRI SAM DAO PRVI POSAO...

Slobi su se ubili i otac i majka. Išao sam na sahranu njene majke Stanislave. Ona je bila profesorka u Požarevcu. Miloševićev je otac je završio bogoslovski fakultet, bio je generacija patrijarha Pavla. Video sam ja njihove zajedničke slike kako se grle, ispričao je jednom prilikom Miroslav Todorović.

- Potom on počinje da radi kao sveštenik i kada je u jednom trenutku želeo da se oženi sa Stanislavom, Slobinom majkom, vladika nije dozvolio jer je ona bila komunistkinja. On je zbog toga skinuo mantiju i onda je jedno vreme bio profesor ruskog. Sloba i ja smo bili dobri drugari ali sam govorio da su i ona i Mira bolesni ljudi i da Srbija sa njima neće imati sreće.

Kaže kako je dobro poznavao Miru Marković, jer je bio dobar drug sa njenim mužem - Slobodanom Miloševićem.

- Zajedno sam studirao sa Slobom, bili smo po raznim radnim akcijama zajedno. Doduše on je na tim akcijama bio šef a mi smo radili i kopali. Onda se mi postrojimo a Sloba vrši smotru. Onda smo se mi, njegovi drugari, smejali... Bilo nam je smešno što on vrši tu smotru. A on nam reče - Samo se vi smejte, biću ja jednog dana biću predsednik države. Još tada je to rekao.

Ja sam u to vreme radio u radničkom univerzitetu Đuro Salaj. I jednog dana me zove Sloba, on je inače u to vreme bio u kabinetu kod Branka Pešića.

- Ajde Todoroviću, vidi šta ćemo sa ovom mojom Mirom, rekao mi je Milošević.

I ja nađem načina i primimo je.

TOMA FILA O HAPŠENJU MILOŠEVIĆA

Legija me je tog dana sačekao sa fantomkom. Žena me dovezla. E onda sam mu rekao da ide da smiri moju ženu, jer se ona tresla od straha. Iako je znala Legiju.

Rekao joj je - Vesna ne brinite, Toma i ja zajedno... Što njemu to i meni.

I onda se ona smirila i otišla.

Onda sam mu rekao - Nećete valjda da pucamo jedni na druge. Legija, jel smo to rekli jednom - nema više da Srbin puca na Srbina.

Ušao sam unutra i Čeda Jovanović je bio tamo. Ja sad kažem da mi se ne sviđa program Čedine partije ali s druge strane samo je Čeda imao... hrabrosti, da ne kažem ono drugo, da bude tamo.

Ja sam mu rekao da se skloni jer je Marija Milošević pokazivala agresivnost prema njemu. Umesto da je došao ministar policije ili tužilac. Kakvu je Čeda imao funkciju?

Marija je vikala - Skloni ovo đubre odavde. Onda je izvadila pištolj i pucala u vazduh. Metak je mogao da ubije sudiju Gorana Čavlinu. Metak je proleteo pored njega. Pa smo posle lagali i on i ja da nije tako bilo...

MILOŠEVIĆ POMOGAO KINI DA NAPRAVI NEVIDLJIVI AVION?! Kina je razvila svoj neviljdivi borbeni avion J-20. Ali kako pojedini stručnjaci ističu ono po čemu je on poseban jeste to da je postoje indicije da je NR Kina do stelt tehnologije došla tokom NATO bombardiranja Srbije, tada još pod režimom Slobodana Miloševića, kada je protivvazdušna odbrana srpske vojske srušila američki nevidljivi avion F-117. Da bi potom, navodno, vlasti Miloševićevog režima pomogle Kini da se dočepa delova oborenog aviona opremljenog najmodernijom tehnologijom, što je NR Kini, opet navodno, omogućilo da obrnutim inženjeringom razviju vlastitu stelt tehnologiju. Te godine je Kina objavila i da je razvila prototip svog nevidljivog ratnog aviona i te godine prvi vojni stručnjak u svetu koji je javno izjavio da je Peking do toga došao zahvaljujući tome što se 1999. dočepao ostataka oborenog američkog aviona, bio je – hrvatski admiral Davor Domazet Lošo.

Inače, Vojislav Koštunica, Zoran Đinđić i Milan Milutinović su potpisali izjavu da Slobodana Miloševića ne hapse zbog Haga. Ali garanciju da ga neće izručiti u Hag je potpisao Čedomir Jovanović sa ovlašćenjem Zorana Đinđića.

- Jel' ovo u redu Tomo?, pitao me je Sloba.

- Ovo ti je garancija za noćas, rekao sam mu.

Rusi su meni tvrdili da je Milošević prodat... E sad ne sećam se da li je bilo 10 ili 30 miliona dolara. Ali su mi Rusi rekli da je ta para isplaćena.

Prvi dan hapšenja Miloševića, dok sam ja bio u Hagu, Slobu su čuvale Kobre. A protiv njih niko nije mogao. To je bila i opstala najbolja jedinica... Ma kakav JSO. E ali onda su drugi dan Kobre povučene po naređenju Pavkovića.

RUSKI GENERALI PLAKALI PRED MILOŠEVIĆEM Kada smo kod teme NATO bombardovanja 1999, trebalo bi pomenuti i jedan specifičan susret Miloševića i Viktora Černomirdina, o kome se malo znalo. O njemu je detaljno pričao nekadašnii predsednik Izvršnog veća Kosova Zoran Baki Anđelković. On je govoreći o Rezoluciji 1244 rekao je da ona nije ni pobeda ni poraz Srbije već da je to jednostavno prihvaćeno kako bi se zaustavilo bombardovanje SR Jugoslavije. - Pretili su da će srušiti ce hidroenergetski sistem. Te noći su bili pregovori, ja sam ujutru bio kod Miloševića. Posle dogovora oko Kumanovskog sporazuma bili smo na terasi kod Miloševića. Došao sam da se izborim da ne bude 7 nego 15 dana za povlačenje vojske. Milošević je tada pitao Černomirdina - Da li će nam Rusija, ako ovo ne prihvatimo, pomoći na bilo koji način. Ruski ambasador je rekao - Ne, mi ćemo se pridružiti daljem napadu na Jugoslaviju. Tako je otvoreno rekao. Ruski generali su počeli da plaču ali su rekli da će oni stati uz svoju državu - ispričao je Anđelković.

Inače, Đinđić i Pavković su predali dve kese dokumenata zameniku tužioca haškog tribunala. To su bila ključna dokumenta sa kojima je optužena grupa za Kosovo. I to bez dozvole, bez skidanja službene tajne...

Znate meni može da se sviđa ili ne sviđa Miloševićev režim, nisam bio oduševljen... Za Tadića sam glasao, i i dan danas ga cenim. Ali ga ne cenim zbog onoga što je doneo spisak iz Amerike i oterao u vojsci sve od majora pa na gore u penziju. Jer je morao to da uradi... E pa mora samo da se umre...

MILOŠEVIĆEVO PISMO LAVROVU

Jedan od naših najpoznatijih i najcenjenijih advokata Zdenko Tomanović otvorio je dušu i ispričao o svojim iskustvima iz vremena kada je bio pravni savetnik Slobodanu Miloševiću u Hagu.

On je otkrio i kako je izgledao njihov poslednji susret.

- Dan pre nego što je u ćeliji pronađen mrtav, Milošević me je zamolio da dođem nešto ranije kod njega u zatvor, i da njegovo, rukom napisano, pismo odnesem u Rusku ambasadu, sa zahtevom da se to pismo preda ruskom ministru Sergeju Lavrovu. U tom pismu se žalio da ga u Tribunalu truju i tražio je da ga Rusija spase i zaštiti. Ja sam odmah predao to pismo u Ruskoj ambasadi, a prijem tog pisma je kasnije potvrdio i Lavrov. Dan kasnije, Milošević je pronađen mrtav - rekao je Tomanović.

Tomanović je inače jedini građanin Srbije koji je Miloševića video mrtvog u ćeliji.