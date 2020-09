Vučević u poseti školi u Futogu: Obezbedili smo sve što je bilo neophodno za početak školske godine

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posetio je danas Osnovnu školu "Miroslav Antić" u Futogu, povodom početka nove školske godine, u uslovima prilagođenim epidemiološkoj situaciji.

-Danas su sve škole u Novom Sadu po planu krenule da rade. Puno napora uloženo je od strane ministarstva, odnosno Uprave koja pokriva Južnobački okrug i naravno naše Uprave za obrazovanje. Obezbedili smo sve što je bilo neophodno za početak školske godine, a uz podršku profesora i direktora" -izjavio je Vučević.

Kaže da je danas u poseti toj osnovnoj školi, jer je "prethodnih godina puno urađeno na rekonstrukciji".

-Ova škola bila je u vrlo teškom stanju, sa najgorim uslovima donedavno i mi smo u poslednje dve godine uložili 61 milion dinara, za rekonstrukciju dela krova, fasade, sportakih terena, ali smo i 2017. uložili 17 miliona dinara - rekao je on.

Najavio je da bi u toj školi još trebalo uraditi sanitarne čvorove, unutrašnje instalacije i atletske staze. Danas je, osim đaka, krenulo i gotovo 7.000 mališana u Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo".

-To je broj koji je apsolutno adekvatan za one uslove koje su epidemiolozi naložili 'Radosnom detinjstvu', možemo sve to da organizujemo na najbolji mogući način - ocenio je Vučević.