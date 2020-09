Danas sunčano i toplo! Narednih dana i do 32 stepena!

U Srbiji će danas biti sveže, u nižim predelima jugozapadne i juzne Srbije ponegde kratkotrajna magla, a tokom dana suncano i toplo do 32 stepena.

Duvaće slab i umeren, istocni i severoistocni, u Vojvodini i u donjem Podunavlju ujutro i pre podne jugoistocni vetar, saopštio je RHMZ.

Najniža temperatura biće od 11 do 18, najvisa od 29 do 32 stepena.

U Beogradu će sutra biti sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 18, najvisa dnevna oko 31 stepen.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 20. septembra, biće sunčano i toplo, do petka sa dnevnom temperaturom i dalje iznad i znatno iznad proseka, od 30 do 32stepena.

U četvrtak posle podne na zapadu i jugozapadu, a u petak i u ostalim krajevima naoblacenje sa kisom, lokalnom pojavom pljuskova sa grmljavinom i padom temperature.