Kit Rejner je čovek kome se sve svodi na brojke i cifre i koji je do perfekcije razvio moć manipulacije, Indie Oksenberg nije ni ispričala sav užas koji se tamo dešava, rekao je za PINK Dimitrije Pastulović, sektolog.

Komentarišući slučaj unuke srpske princeze Jelisavete Karađorđević, Indie Oksenberg, koja je uspela da izađe iz kandži okrutne sekte i svedoči o traumatičnim iskustvima koje je doživela kao žrtva kulta koji je propagirao samopomoć, Pastulović je rekao da veruje da je ona zbog svog postraumatskog stanja čas dosta i ublažila neke stvari pri svedočenju.

- Dosta stvari nije spomenula, ali igrom slučaja bio sam tada u Americi kada se sve to dešavalo. Nisam išao zbog toga, ali sam bio tamo i upućen sam iz prve ruke u sve što se dešavalo - rekao je Pastulović.

Kako kaže, Kit Rejner je čovek kome se sve svodi na brojke i cifre i koji je do perfekcije razvio moć manipulacije.

- Veoma je edukovan, završio je matematiku, fiziku i filozofiju. On je osnovao sektu kao društvo za kvalitetniji život i popravljanje komunikacije. Kroz to je počeo da uvodi poznat svet. Ćerka meksičkog predsednika je takođe bila unutra - rekao je Pastulović dodavši da mu uticajne žene same dolaze.

Prema njegovima rečima, svaka devojka je morala njega da moli da bude njegova robinja prilikom inicijacije.

- Morale su da opšte sa njim i sa kim im on kaže. Unosile su dnevno po 500 kalorija, što je minimum, jer on voli previse mršave žene, mada ja smatram da je latentni homoseksualac. Pored toga što su ga molile da budu njegove robinje, morale su i da budu žigosane su njegovim inicijalima, kao goveda - rekao je Pasulović.

Kako kaže, sve je to deo new age-a koja je, dodaje, mame svih sekti.

- Jedan od oblika manipulacije je da moraju a se slikaju gole, pa je svako morao da ispriča neku mračnu tajnu o sebi, zatim ih je ucenjivao - rekao je Pastulović, dodavši da se nada da će mu se pravično suditi.

Ističe da je on postao brend, kao i da je okupio mnogo poznatih ljudi oko sebe.