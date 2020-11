OTIŠAO KOD ZUBARA I NESTAO Nebojša rekao supruzi da ide na pregled i već četiri meseca od njega NI TRAGA, NI GLASA

Nebojša Ćirić iz Beograda nestao je pre više od četiri meseca na putu od Zemuna do Stomatološkog fakulteta.

Kako mediji prenose, njegov nestanak prijavljen je 30. juna ove godine i sve to sada od njega nema ni traga ni glasa!

Kako se navodi na sajtu "Nestali Srbija", Ćirić je nestao 29. juna, a kamere koje su kasnije pregledane ukazale su da on zapravo nije ni stigao do svoje odrednice, tačnije do Stomatološkog fakulteta.

U trenutku nestanka na sebi je imao crvenu majicu, platnenu masku, farmerke, bele patike marke "adidas", žutu kesu sa stvarima. Moguće da je u kesi imao kačket i flašicu vode.

Inače, njegova supruga nije bila kod kuće, a poslednji poziv sa svojim suprugom imala je 29. juna u 13.36 sati, kada joj je rekao da čeka drugu smenu na Stomatološkom fakultetu.

Posle 17.00 sati više nije bio dostupan.