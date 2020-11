KORONA KAO OKIDAČ ZA PRVE PSIHOTIČNE EPIZODE: Važno upozorenje dr Karličić o NADRILEKARSTVU i dodatni SAVET! (VIDEO)

Pandemija koronavirusa kod osetljivih ljudi bila je okidač za prve psihotične epizode, navela je direktorka Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" dr Ivana Stašević Karličić, ukazavši da je od marta obavljeno 11.000 pregleda.

Ona je apelovala na građane da ne pribegavuju nadrilekarstvu i da se drže zvanične medicine.

Komentarišući nedavni ritual “izbacivanja korone”, zabeležen u centru Bepgrada, Karličić je navela da je specifično da je reč o ljudima koji su slabo informisani, verovatno nižeg stepena obrazovanja, koji su trenutno u nekoj fazi beznađa i traže pomoć tamo gde nema dokaza da im neko može pomoći.

Ona je naglasila razliku između nadrilekarstva i alternativne medicine postoji u odnosu na zvaničnu medicinu koja je zasnovana na dokazima.

- Alternativna medicina nije škodljiva, ali nije zasnovana na dokazima, nema dovoljno dokaza da pomaže i da je efikasna, ali je donekle bezbedna. Zašto donekle? Zato što se nekada može izgubiti dragoceno vreme kada se obraćate nezvaničnoj medicini. Nadrilekarstvo je krajnost gde ljudi škode svojim postupcima tako što pacijenti gube vreme da se pravovremeno leče i dijagnostikuju, a nekada čak mogu biti podvrgnuti čestim zahvatima, ritualima koji mogu da m škode – precizirala je Karličić.

Istakla je da je nadrilekarstvo je protivzakonito.

- Kada kažemo da je zvanična medicina zasnovana na dokazima, to znači da se sve procedure dijagnostičke i načini lečenja prethodno proveravaju kroz različite faze kliničkih studija, koje su dugotrajne i određene na velikom broju kliničkih ispitanika gde je dokazna ne samo efikasnost, nego i bezbdenost – istakla je Karličić.

Prema njenim rečima, od početka pandemije za psihološku podršku pozvalo 9.000 ljudi, a Klinika je imala i 11.000 ambulantnih pregleda jer je plan Ministarstva bio da u skladu sa kretanjem epidemije uradimo i opsežnu zaštitu javnog zdravlja, koja podrazumeva i zaštitu mentalnog zdravlja.

- Rad prati dinamiku epidemije, u početku je to bio strah, anksioznost, uznemirenost, a kako je vreme prolazilo većina ljudi se adaptirala i to jeste osnovnu evolucioni mehanizam. Oni koji to nisu uspeli dobili su neki depresivni oblik – istakla je Karličić.

Kako kaže, bilo je puno prvih psihotičnih epizoda.

- Reč je o ljudima koji bi ovu vrstu problema imali posle nekog velikog stresa u životu – pojasnila je Karličić.