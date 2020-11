Treći talas će, ujedno, biti i najduži.

Prvi talas korona virusa trajao je od marta do kraja maja, drugi od početka juna do sredine septembra, a ovaj treći će prema prognozama stručnjaka potrajati možda čak i do aprila. Ipak, nije zatrašujući samo vremenski pokazatelj kada uporedimo sva tri talasa, jer ako uzmemo u obzir broj novoobolelih prvi i drugi pik sada deluju kao "mirno more".

To najbolje možemo da vidimo na osnovu grafikona koji prikazuje broj pozitivnih lica za određeni datum. Grafika sada izgleda tako da se korona pikovi u prvom i drugom talasu gotovo i ne primećuju jer je treći nalet znatno veći.

Tako je pik u prvom talasu bio 16. aprila kada smo imali, sa ove tačke gledišta, "samo" 445 zaraženih za 24 sata!

Ta brojka je u tom periodu predstavljala pravu katastrofu i ulivala strah, mislili smo da "gore od ovog ne može", ali onda je došao jul.

Tokom drugog korona udara najveći broj zaraženih zabeležen je 26. jula kada je bilo 467 novoobolelih za jedan dan, tačnije 22 slučaja više nego tokom pika u prvom talasu.

Opet smo i u tom periodu strahovali, očekivali zaravnjenje krive i smirivanje situacije, ali onda je struka sve češće počela da najavljuje treći talas, ni ne sluteći koliko će biti jak.

I tako smo se, samo odjednom, našli u trećem naletu korona virusa već početkom oktobra, koji svakodnevno donosi rekordne brojeve novoobolelih.

Kriva sada, u ovom trećem talasu, skače sve više i više, a juče smo oborili crni rekrod - u poslednja 24 sata na korona virus širom Srbije testirano je 13.091 osoba, njih 2.823 bilo je pozitivno, dok je nažalost preminulo 14 lica.

Najgora situcaija ubedljivo je u Beogradu, gde je juče takođe oboren rekord - u prestonici standarno imamo najviše zaraženih, a juče smo došli do čak 1.423 pozitivnih za 24 časa.

Sedam dana u novembru kao cela četiri meseca s početka epidemije

Koliko je ovaj treći tala izntezivan i jak, najbolje govori i podatak da je u Srbiji za samo prvih sedam dana novembra zabeleženo ukupno 12.232 nova slučaja korona virusa. Poređenja radi, od prvog slučaja registrovanog 6. marta pa sve do 14. juna imali smo ukupno 12.310 obolelih.

Epidemiološka kriva ne prestaje da raste i sada izgleda kao da je treći talas potpuno "potopio" prva dva, a do koje će cifre da se penje na grafikonu zavisi isključivo od poštovanja epidemioloških mera. Dok ne dočekamo vakcinu.