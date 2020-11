ĐERLEK UPUTIO VAŽNO UPOZORENJE: Situacija u Srbiji je OZBILJNA I ALARMANTA, nadamo se da će za danas biti dovoljno mesta u bolnicama

Preraspodela mesta u zdravstvenim ustanovama se vrši neprekidno, a novi sasatank nadležnih ovim povodom planiran je za sutra.

Situacija sa korona virusom je na nivou cele Srbije vrlo ozbiljna i alarmanta, upozorio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.

Đerlek je za Pink ukazao da postoje problemi sa zdravstvenim kapacitetima zbog čega je ponovo pozvao građane da budu odgovorni i poštuju propisane mere za borbu protiv korone.

Prema njegovim rečima, za nama još jedan veoma težak dan, posebno kada je u pitanju Beograd.

Đerlek očekuje da će iz dana u dan broj zaraženih da se povećava, ali se kako kaže, nada da greši.

Podvukao je da će Ministarstvo zdravlja učniti sve da svim pacijentima obolelim od korone pruži maksimalnu zdravstvenu zaštitu i naveo da su država, resorno ministarstvo i Krizni štab uradili dosta u cilju borbe protiv korone, ali da je važno da građani pokažu odgovornost i poštuju mere.

"Kada je Krizni štab uvodio drastične mere poput vanrednog stanja i policijskog časa imali smo veliku pobunu da je to kršenje demokratije i ljudskih prava, a sada kada smo u situaciji da se ponašamo blaže ponovo smo kritikovani", rekao je Đerlek.

Naveo je da nije poenta samo donositi nove mere, već dosledno sprovoditi postojeće i dodao da se treba usmeriti na pooštrenu kontrolu primene postojećih mera.

Đerlek je rekao da postoji problem sa zdravstvenim kapacitetima, podsetivši da je u petak održan sastanak sa direktorima kovid bolnica i da je za vikend obezbeđeno 450 do 500 mesta.

"Nadamo se da će to do danas popodne biti dovoljno, ali sve zavisi koliko bude novoobolelih. U ponedeljak imamo novi sastanak i non stop vršimo preraspodelu mesta u zdravstvenom sistemu", rekao je Đerlek.