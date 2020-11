PRAVOSLAVNI VERNICI ZA KRATKO VREME OSTALI BEZ DVOJICE DUHOVNIH VOĐA - Amfilohije i Irinej su srpskom narodu ostavili ova dva amaneta

Pravoslavni vernici za kratko vreme ostali su bez dvojice duhovnih vođa: nakon što je pre skoro tri nedelje umro mitropolit Amfilohije, jutros nas je napustio i patrijarh srpski Irinej. Oni su srpskom narodu ostavili dva amaneta.

Patrijarh Irinej: Moramo da se držimo svojih korena, ali i da čuvamo veru i tradiciju

Patrijarhu Irineju u mislima je neprekidno bilo Kosovo i Metohija, a posebno Srbi koji su morali da tamo ostave domove i imovinu. Svoje molitve patrijarh Irinej neprekidno je uznosio za dobrobit ne samo Srba, već i svih naroda sa kojima delimo životni i geografski prostor, jer je bio uveren da naš narod može da bude najčvršća veza Istoka i Zapada.



On je govorio kako je za Kosovo i Metohiju izuzetno vezan, proveo je tamo 18 godina života.

- Na Kosovu i Metohiji sam proveo veliki deo svog života. U Prizrenskoj bogosloviji sam bio đak, zatim, profesor i rektor. Kada sam prvi put došao u Prizren tamo je živelo oko 16.000 Srba. Koliko je danas tamo Srba? Uvek sam govorio da u rešavanju problema na Kosovu i Metohiji prvi uslov treba da bude bezbedan povratak oko 250.000 Srba, proteranih u periodu od 1999. do 2004. godine. Međunarodna zajednica treba da pomogne, najpre, po tom pitanju, pa tek onda da organizuje razgovore o drugim temama - govorio je patrijarh za Novosti.

Amfilohije zaveštao sve da skinu prokletstvo Crne Gore nastalo zbog crkve na Lovćenu

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije govorio je prethodnih godina da se prokletstvo sa Crne Gore neće skinuti sve dok se ne vrati Njegoševa crkva na Lovćenu.

Mitropolt je, pre nekih dva meseca, podsetio da je u zavetnoj kapelici koju su sagradili Petrovići, upravo Njegoš "dao obijeliti (crkvu)" i da se svake godine po njegovoj zapovesti liturgija služila u njoj za dušu neumrlih crnogorskih junaka.

- Crkva Svetog Petra bila je njegova zadužbina, podignuta po njegovom uputstvu i za vreme njegovog života (1846. godine), na mestu koje je sam obeležio i izričito zaveštao da u njoj bude sahranjen - rekao je tada mitropolit Amfilohije za Politiku.

Svima je poznato Njegoševo autentično zaveštanje, koje glasi: "Ja hoću da me saranite u onu crkvu na Lovćenu... To je moja potonja želja, koju vam ištem, da je ispunite i ako mi ne zadate božju vjeru da ćete tako učinit` kako ja hoću, onda ću ve ostaviti pod prokletstvom, a moj posljednji čas biće mi najžalosniji i tu moju žalost stavljam vama na dušu".

- Zar da ostavimo prokletstvo nad potomcima i narodom. Ne, njegova volja biće ispoštovana i tim činom provedriće se iznad Crne Gore - rekao je tada mitropolit Amfilohije.

Amfilohije je govorio i da je princ Mihailo Petrović, unuk kralja Nikole pokušavao da zaštiti grob Svetoga Petra Drugog, ali da ni on nije uspeo u tome.

Od 2013. povodom dvestagodišnjice njegovog rođenja, govorio je Amfilohije, pokušavamo da umolimo da se vrati njegova crkvica na Lovćen.

- Da se izvadi Sveti Petar iz tamnice i da se vrati u svoju crkvicu, onakvu kakvu je on bio podigao da se obnovi. Međutim, evo do danas on je utamničen. Ali, on i danas oko sebe sabira Crkvu Božiju i sve one koji su verni Hristu Bogu i koji ispovedaju jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu - govorio je Amfilohije.

Kada je reč o izgradnji crkve Svete trojice na Cetinju, mitropolit Amfilohije je podsetio da za to postoji "amanet kralja Nikole“.

Ostaci Petra Petrovića Njegoša se od 1974. godine nalaze u mauzoleju sagrađenom po projektu vajara Ivana Meštrovića, koji je sagrađen na mestu pravoslavne kapele u kojoj je Njegoš bio sahranjen na vrhu Lovćena.