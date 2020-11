Za vikend temperatura PADA ISPOD NULE, a to znači da na kolima OVO HITNO MORATE DA ZAMENITE

Prve pahulje, prema najavama meteorologa, stižu već u noći između petka i subote kao podsetnik za vozače da su od 1. novembra obavezne zimske gume po snegu i ledu. O tome, za sada, najviše treba da brinu vozači koji za vikend idu na planininu gde se očekuje snežni pokrivač dok bi u celoj Srbiji prvi pravi sneg trebalo da padne sredinom decembra.

Međutim, nebitno i to kada će tačno sneg, važno je napomenuti da guma koja nije zimska već na 7 stepeni u plusu gubi svoja svojstva, odnosno nije bezbedno rešenje. A od ovog vikenda, kako se navodi da sajtu RHZM, tempetarura pada ispod nule, što znači da su moguće poledice.

Osim toga, JP "Putevi Srbije" upozoravili su večera vozače na opreznu vožnju zbog magle i moguće poledice, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina i klisura, kao i na putnim objektima. "Putevi Srbije" takođe savetuju vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put.

Revnosni vozači su sigurno na vreme zamenili letnje zimskim gumama, a ko to nije učinio trebalo bi da zna da zamena pneumatika košta u proseku od 500 do 900 dinara po točku dok se cena zimskog pneumatika kreće od 3.500 do 20.000 dinara u zavisnosti od tipa vozila i proizvođača.

- Komplet zamene gume po točku što podrazumeva demontažu, montažu I balansiranje košta od 500 do 900 dinara u zavisnosti veličine felne i vrste vozila – objašnjavaju u jednoj vulkanizerskoj radnji.

Zimske gume u proseku traju tri-četiri godine, a nabavka ovih pneumatika nije baš mali izdatak za kućni budžet.

- Najjeftinije takozvane badžet gume u koje spadaju i kineske i domaće, koštaju oko 3.500 dinara za, recimo, “fijat punto” dok premijum pneumatici tri puta skuplji pa im je ovirna cena 10.000 dinara. S druge strane, za prosečno vozilo srednje klase tipa “reno laguna” cena zimske gume se kreće od 4.500 do 7.500 dinara. Naravno, najskuplji zimski pneumatik imaju džipovi i to od 6.000-7.000 do 20.000 dinara – naglašavaju vulkanizeri.

Na gumama se ne sme štedeti pa tako iracionalno pitanje da li se zimski pneumatici moraju staviti na sva četiri točka.

- Mnogo je bitno da se zimske gume stave na sva četiri točka. Ako biste recimo stavili samo na prednje točkove došli bi u situaciju da vam prilikom kočenja zadnji deo vozila ode ispred prednjeg I napravili biste karambol. Izuzetno je značajno da kočnice ravnomerno hvataju, a da bi to mogle po snegu I ledu šara na gumi ne sme biti tanja od četiri milimetra. To je minimum minimuma – apostrofiraju vulkanizeri i dodaju da cena zimskih guma i nije toliko skupa jer, kako kažu, jedno punjenje rezervoara vredi ko dve gume.



Univerzalne samo za malu kilometražu

Mnogi kompromisno rešenje i za novčanik i za bezbednost na putu nalaze u univerzalnim gumama. To jeste kompromisno rešenje, ali samo u jednom slučaju.

- Univerzalne gume preporučuju se samo za vozače koji ne prelaze više od 10.000 kilometara godišnje.To je kompromis između letnjih I zimskih guma I u proseku su od 20 do 30 odstto skuplje u odnosu na zimske ili letnje gume. Reč je o gumama koje imaju dovoljno mekoće da ne gube potrebna svojstva na zimskim temperaturama ispod sedam stepeni. Međutim, upravo ta mekoća utiče da se ovi pneumatici mnogo više habaju leti, na plus 40 stepeni. Sve ima svoju cenu - poručuju u vulkanizerskoj radnji i dodaju je vek trajanja guma od 30.000 do 50.000 kilometara.

I direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović upozorava na manjkavost univerzalnih guma.

- Iako su zakonom dozvoljene nema tih univerzalnih guma koje će imati vrhunske karakteristike leti i zimi. Zbog svoje bezbednosti vozači bi morali da imaju i letnje i zimske gume - objašnjava Okanović.

Kazne zbog guma od 10.000 do 800.000 dinara

Kada je reč o kaznama zbog vožnje na letnjim gumama po ledu, susnežici ili snegu, one mogu biti paprene ma koliki minus bio. Novčana sankcija za ovaj prekršaj kreće se od 10.000 do 800.000 dinara, a u određenom slučaju moguća je čak i zatvorska kazna od 12 godina!

Za korišćenje letnjih umesto zimskih guma na putu prekrivenom snegom, ledom ili poledicom, kazne iznose od 10.000 do 20.000 dinara za fizička lica, 60.000 do 800.000 dinara za pravna lica, a za preduzetnike između 30.000 i 200.000 dinara.

U slučaju da dođe do nezgode, izazvane upravo time što vozilo nije imalo zimske gume, a što se tretira kao tehnički neispravno vozilo, kazne su još i veće. Tako u slučaju nezgode u kojoj nema povređenih i došlo je do manje materijalne štete, vozač koji je kriv moraće da plati između 20.000 i 40.000 dinara, ili da odluži kaznu od 45 dana zatvora.

Ako je neko pretrpeo lakše telesne povrede, uzročnik nesreće biće kažnjen sa do 3 godine zatvora, dok u slučaju težih povreda ta kazna iznosi između 1 i 8 godina zatvora. Ako dođe do smrti, propisana je kazna zatvora od dve do 12 godina.

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (ZOOS), navodi: "Ako je šteta nastala zbog toga što je motorno vozilo bilo tehnički neispravno, a ta je okolnost vozaču vozila bila poznata", obaveza društva za osiguranje da štiti vlasnika motornog vozila nije apsolutna.

Takođe, troškovi u koje može da "upadne" vozač tehnički neispravnog vozila, što je u ovom slučaju automobil sa letnjim gumama na putu prekrivenim snegom - mogu biti milionske.

Ukoliko takvo vozilo uzrokuje nesreću, osiguravajuća kuća koja oštećenom isplaćuje štetu, potražiće od vozača koji je u tom trenutku upravljao vozilom, ili od vlasnika automobila, da joj taj novac nadoknadi.