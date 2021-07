PADA SE ZBOG BOJE SEDIŠTA I TEČNOSTI ZA STAKLO! Tehnički pregled duplo skuplji, a zbog novih pravila GA NE PROĐE 8 OD 10 AUTA!

Nakon donošenja novih pravila za tehničke preglede, mnogi vozači nezadovoljni su kriterijuma i poskupljenjem. Iz servisa tvrde da su nove cene neophodne i da vozači treba unapred da se pripreme.

Posle više od nedelju dana od primene novih pravila za obavljanje tehničkih pregleda automobila, mnogi vozači i auto servisi još se nisu potpuno prilagodili novinama.

Pojedini vozači negoduju što je tehnički pregled poskupeo i što se zbog sitnica "pada", dok vlasnici servisa kažu da je poskupljenje bilo neophodno zbog novonastalih troškova. Takođe, navode da "veliki broj novih pravila ima smisla", ali smatraju da se vreme na tehničkom gubi zbog provere pojedinih sitnica i da kamere koje ih kontrolišu nisu bile neophodne.

Padaju i zbog boje sedišta

Na društvenim mrežama mnogi vozači negoduju zbog iskustva sa tehničkog pregleda u prethodnih nekoliko dana, od kada se primenjuju nova pravila.

"Fali poklopče! Eto ne verujem. Tehnički neispravno vozilo. Samo poklopac fali jer na tim desnim vratima i nema cilindra. I zbog toga je auto neispravan", napisao je jedan od vozača uz fotografiju dela kvake zbog koje nije prošao tehnički.

Pojedini vozači negodovali su zbog toga što se cena tehničkog promenila i na određenim mestima skočila skoro za duplo.

"Zakazao tehnički i registraciju pre šest dana. Tada mi je prijavljena cena 4.500 za tehnički. Išao pre pet dana da mi provere auto, sve ok. Danas nakon čekanja od sat vremena tehnički 7.500 dinara i neće da me prime? Razlog - druga boja zadnjih sedišta i flekice na šofejšajbni", napisao je jedan od njih.

Kako za Mondo potvrđuju iz beogradskog servisa za tehnički pregled, cena jeste poskupela i to je navodno bilo neophodno u ovom trenutku.

"Tehnički pregled jeste poskupeo i to nam je bila jedina opcija. Morali smo da uložimo 20.000 evra u novu opremu i kamere kako bismo radili po novom rešenju i to nam je bio veliki trošak. Drugo, od kada su nova pravila za tehničke preglede počela da se primenjuju 06. jula, imamo mnogo manje vozila, pošto tehnički pregled duže traje. Dnevno uspemo da uradimo tehnički za šest vozila", kaže Milanka Kočić iz beogradskog servisa.

U ovom servisu pregled automobila poskupeo sa 4.000 na 5.500 dinara i smatraju da to nije drastično poskupljenje.

"To je poskupljenje od 1.500 dinara i to je minimalno poskupljenje. Pojedini servisi podigli su cene na 7.000 ili 8.000 dinara, što je zaista previše. Naravno, sve ide po leđima običnog čoveka. Ali ni nama nije lako da se prilagodimo novinama", kaže MIlanka Kočić.

Kako kažu, tačno je da od uvođenja novina mnogo više je neispravnih vozila koja ne mogu da prođu tehnički zbog sijalica ili drugih "sitnica".

"Onda se pored redovnog pregleda ponovo vraćaju kada to poprave, i tako nastaje gužva. Vozila koja se vraćaju sa tehničkog pregleda moraju za tri dana da otklone nedotatke i dođu ponovo. Ljudi često nisu upućeni u nova pravila i zato se vraćaju" kažu u servisu.

Sve je uvedeno preko noći i smatram da je potrebno da postoji period pripreme, smatraju u servisu.

"Ljudi nisu bili spremni na ovo, navikli su da se sitnice ne gledaju i često su nemarni. Nemamo ništa protiv da prvo kažemo šta je sve potrebno pa da onda kada poprave dođu na tehnički. Ipak, mnogi se ne raspituju i samo dovezu auto. Ako neko nazove da se raspita ili dođe, mi uvek objasnimo šta treba da proveri od signalizacije i da treba da ode kod majstora pre svega. Oni često kažu u redu, i opet dovezu automobil koji bude neispravan", tvrde u servisu.

"Novine su potpuno opravdane i imaju smisla kada se radi o strožijoj kontroli signalizacije i kočinica na tehničkom servisu. Sijalice i žmigavci moraju da funkcionišu zbog bezbednosti. Ipak, to što se gubi sat vremena na to što se kontrolišu neke sitnice, kao što je boja na sedištu, zaista nema smisla", tvrde u servisu.

Kamere suvišne

Sada se čitav postupak pregleda ispravnosti vozila snima sa dve kamere, osim pregleda donjeg postroja koji se obavlja u kanalu, a snimci se čuvaju godinu dana.

"Smatramo da je to dovelo do zbrke i da je nepotrebno. Mnogo smo novca izgubili na kamere kojima se kontroliše da li radimo tehnički kako treba i to je dovelo do apsolutnog problema", tvrde iz servisa.

