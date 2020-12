OVO JE ISTINA O ANTITELIMA I ASIMPTOMATSKIM SLUČAJEVIMA: Doktorka Gnjatović objavila neočekivane rezultate istaživanja

Istraživanje Instituta za primenu nuklearne energije (INEP) pokazalo je da će antitela koja razviju oni koji su preležali korona virus trajati oko godinu dana, verovatno i više!

"Antitela će trajati godinu do godinu i po dana, to je neka vrsta pretpostavke. Ono što znamo je to da sedam meseci, koliko najduže pratimo pacijente, ta antitela opstaju u organizmu, da kod pacijenata koji su razvili visok nivo antitela ne dolazi do nekog naglog pada vrednosti, padnu za nekih 5 do 10 odsto i zbog svega toga se pretpostavlja da će ona trajati minimum godinu dana," rekla je dr Marija Gnjatović, naučna saradnica INEP-a.

Pacijenti kod kojih merljive količine antitela nestanu bili su asimptomatski, ili su imali blažu kliničku sliku i u startu nisu imali velike vrednosti antitela, ali su i oni zaštićeni, rekla je ona.

Antitela su jedan od parametara imunološkog sistema koji učestvuju u odbrani.

"Tu su i druge imunološke ćelije koje pamte kontakt sa patogenom, u ovom slučaju sa virusom SARS-CoV-2 tako da neka vrsta zaštite postoji i ako dođe do ponovnog izlaganja virusu naš organizam će brže i efikasnije reagovati i savladati to", kazala je Gnjatović.

Dva simptoma asimptomatskih prenosilaca

Mnogo ljudi ima klasu IgG antitela, a da nikada nisu osetili jasne simptome, te smatra da kada asimptomatski slučajevi osete neku vrstu umora ili glavobolje to ne pripišu korona virusu. Oni su ujedno i veliki problem jer se ne izoluju misleći da nisu bolesni i onda šire infekciju.

"ImG klasa antitela se detektuje u akutnoj fazi infekcije, a testiranje može da bude dopuna PCR metodi. IgM klasa se javlja jako brzo pošto je pacijent inficiran, ako pronađemo u krvi samo tu klasu znači da su akutno inficirani i da možete virus da širite dalje", kaže Gnjatović.

Gnjatović je otkrila i da INEP radi na razvoju testa koji bi detektovao prisustvo virusa iz pljuvačke, prvenstveno kod dece u školama i vrtićima, ali je rekla i da je to još uvek u razvoju.

Gorovreći o slučajevima ponovnog zaražavanja korona virusom Gnjatović je rekla smatra da ti slučajevi nisu dobro definisani.

"Meni to liči na nezalečene prve infekcije ili drugi kovid. Nešto poput hroničnog kovida. Ostaje dugo u organizmu, na osnovu merenja IgM antitela. IgM kod drugih nestane nakon par nedelja, ovde se zadrže i mesecima nakon toga. Pacijenti osete simptome, imaju prolongiranu kliničku sliku, bude bolje, pa ponovo imaju osećaj umora, glavobolje ili stomačni problem", rekla je Gnjatović.