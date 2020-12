Imamo DNEVNO oko 8.000 POZITIVNIH NA COVID-19, ali PIK TEK SLEDI! Kada da očekujemo pad?

Korona virus u našoj zemlji se ne smiruje, a prema svim projekcijama kako epidemiološkim, tako i matematičkim, teški dani su pred nama, a smirenje situacije ne očekuje se pre polovine decembra.

Sa gotovo 8.000 slučajeva dnevno situacija je i više nego ozbiljna, a prema računici epidemiologa, realno je taj broj gotovo 10 puta već zbog velikog broja asmptomatskih slučajeva. Kako se očekuje da ćemo uskoro dnevno imati i 10.000 novoobolelih, Srbija bi vrlo brzo mogla da dođe i do realno 100.000 zaraženih u danu. Uz to, očkivanja su i da ćemo imati trocifren broj umrlih u jednom danu.

Ni naši stručnjaci nisu optimistični kada je reč o kretanju krive. Ona svakako neće ići silaznom putanjom još uvek, pa prema proračunima u narednim danima bismo nažalost mogli da očekujemo visok broj zaraženih. To jasno pokazuju i objašnjenja članova Kriznog štaba zašto bi kriva još mogla da eksplodira.

Kriva neće padati još uvek

- Kriva još uvek raste, a da bismo rast obuzdali, važno je da poštujemo mere. Mi smo sve vreme zagovarali pooštravanje mera, i pre nego što su ove uvedene. Ali moram da istaknem da one sve vreme postoje i one koje smo ranije imali na snazi štitile su nas u onoj meri u kojoj su bile sprovedene - naveo je juče dr Srđa Janković.

Da nam pik tek sledi i da ne možemo da očekujemo još uvek potpuno smirenje korona situacije, potvrdio je i pre nekoliko dana epidemiolog dr Predrag Kon.

On je na pitanje o prognozama za naredni period i kada bi brojke mogle da počnu da padaju naveo da o tome može da se samo spekuliše.

- Ako hoćemo da budemo pripremljeni mora da se shvati da pojava virusa i njegovo širenje ima neke pravilnosti. Kod respiratornih infekcija kao što je grip postoje pravilnosti. Mi smo sad u 9. nedelji, bilo je očekivati da uz učešće mera dođe do zaravnjenja, ono se nije dogodilo kod nas. Beograd se održava na jednom nivou i zaravnio se na visokom nivou - kaže Kon.

Virus da sada "udari u plafon"

Prema njegovim predviđanjima, virus je bi sada trebalo da udari u plafon.

- Očekuje se da virus sada udari u plafon i da će mere početi da ozbiljnije deluju u toku naredne nedelje - naveo je naš stručnjak.

Sa njim je saglasan i član Kriznog štaba epidemiolog Branislav Tiodorović.

- Mogli smo očekivati da će ova nedelja biti veoma teška, a ono što očekujemo je da krajem nedelje dođe do jednog laganog smirivanja. To ne mora da znači baš mnogo optimistički, ali će biti važno da smirimo i kontrolišemo čak i ovako tešku situaciju - istakao je Tiodorović.

Šta očekivati za Novu godinu?

Govoreći o tome do kada će sve ovo trajati, Tiodorović kaže da se zaravnjenje krive ne može očekivati pre polovine decembra.

- To znači u pravom tom smislu. Možda će doći i pre toga do smirivanja, ali zaravnjenje u pravom to smislu, ali i održavanje na visokom nivou, će potrajati još neko vreme. To znači da ćemo moći da kažemo, to bi bilo već optimistično, da ćemo do Nove godine imati uočljiviji pad i smirivanje situacije i da uđemo u novu godinu u mnogo mirnijoj situaciji - istakao je Tiodorović.

A šta kaže matematika?

Ni matematičke prognoze ne pokazuju mnogo drugačije podatke.Prema najnovijem grafiku prof. dr Petra Kočovića, može se videti da nam pik sledi oko sredine meseca, dakle 15. decembra, te da se kriva još uvek penje.

Ipak, značajno bolja situacija očekuje nas oko Nove godine, kada ovaj stručnjak procenjuje da bi moglo doći do izvesnog pada, ali ne i izlazak iz crne kovid zone, poslednje od ukupno 9.