Zbog kilometarskih gužvi na graničnim prelazima između Srbije i Mađarske, odnosno Hrvatske, nova epidemiološka pravila za ulazak u našu zemlju - obavezan negativan PCR test ne stariji od 48 časova ili desetodnevni karantin, pomerena su za jedan dan i počinju da važe od ponedeljka!

Kolone automobilatokom dana bile su gotovo nepregledne, i to od jutra do mraka. Na "Horgošu" i "Batrovcima", u proseku se za ulazak u našu zemlju čekalo po pet sati, a velike gužve bile su i na prelazima "Kelebija" i "Bački breg". Zbog ogromnih gužvi, prelaz "Bački Vinogradi" - "Ašothalom", koji je najbliži najfrekventnijem "Horgošu", radio je bez pauze večeras do 19 časova, ali je to pomoglo samo onima koji su na vreme tu vest čuli i nisu se zaglavili na auto-putu.

Kolona ispred graničnog prelaza "Reske", sa mađarske strane, nijednog trenutka nije bila kraća od tri kilometra, u jednom trenutku čak šest. Prema nezvaničnim procenama, tokom dana preko "Horgoša" je u Srbiju ušlo oko 20.000 putnika.

- Na izlazu iz Mađarske stajali smo oko pet sati. U jednom trenutko činilo se da se ni ne pomeramo, ali je onda ipak krenulo malo brže - saznajemo od porodice Gajić, koja se put domovine zaputila iz Austrije.

- Mi smo svakako planirali da dođemo ovog vikenda, u neku ruku smo i bili spremni na ovakvu gužvu. Ali je evidentna velika nervoza putnika, jer strahuju da u predviđenom roku neće stići da uđu u zemlju.

Iako je na "Batrovcima" od petka otvoreno pet traka, na ulazak iz Hrvatske danas se čekalo u proseku oko četiri sata. Bez obzira na to što su bili svesni šta ih čeka u putu, mnogi nisu poslušali savete epidemiologa, pa su, ipak, pohitali da obiđu rodbinu.

- Jako smo se izmorili na putu, a najverovatnije ćemo pri povratku u Nemačku morati u karantin, ali i pored toga morali smo da dođemo, jer godinu dana nismo bili u Srbiji. Uželeli smo se familije, a moramo i do kraja godine da produžimo pasoš, registrujemo kola, tako da nas čeka dosta posla. Mogu da nas kritikuju koliko god hoće, jednostavno smo morali da dođemo - kratko je rekao Milan K., koji je sa porodicom tri sata čekao na prelazu "Batrovci" - "Bajakovo".

Kako će negativan PCR test biti obavezan i za strane državljane, više hiljada njih iskoristilo je poslednju priliku da prođe kroz našu zemlju. Najviše je bilo putnika iz Turske i Bugarske, koji su putovali iz Nemačke, Austrije, Češke...

Od ponedeljka će tako svi na graničnim prelazima policajcima morati da pokažu rezultat negativnog PCR testa ili će posle zdravstvenog upozorenja morati da se prijave na sistem E-zdravlje i da budu narednih deset dana u karantinu. Iz tog karantina moći će da izađu onog trenutka kada se u lokalnom zavodu ili ovlašćenoj laboratoriji testiraju i, naravno, ukoliko PCR bude negativan.