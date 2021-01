Dr Tiodorović se nada skorom kraju epidemije: Otkriva KADA KONAČNO SKIDAMO MASKE, kada ćemo moći da zagrlimo bližnje i DOKAD ĆE MERE BITI NA SNAZI

Mere će, kako kaže epidemiolog, važiti još mesecima.

Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba izjavio je da, ako sve uradimo kako treba, u novoj godini nemamo puno razloga za brigu, u suprotnom - epidemija će trajati mesecima.

Kada je reč o kolektivnom imunitetu, dr Tiodorović ističe da je pretpostavka da ga već imamo oko 30 odsto.

- Vakcina ne može da se da ogromnom broju stanovnika pre juna. Pretpostavljam da već imamo negde oko 30 odsto kolektivnog imuniteta, do juna ako imamo tih 20 do 30 odsto prioriteta koji će primiti vakcinu, onda je to dobar obuhvat. Ali, svakako, ako ne budemo odgovorni, onda nam ne vredi ništa. Opet ćemo imati talase, pikove... Dakle, potrebno nam je zajedništvo, da se svi odlučimo da se danas odreknemo žurki, zabava, okupljanja, da bi nam sutra bilo bolje - rekao je Tiodorović za "Blic".

Na pitanje kada ćemo skinuti maske i moći nekoga da zagrlimo bez bojazni, epidemiolog odgovara:

Prvo da raščistimo jedno. Vakcinacija je počela, ona će napredovati sve više, ali maske ćemo morati da nosimo i dok traje vakcinacija. Mi imamo ljude koji ne smeju da prime vakcinu, koji su alergični na neki njen sastojak. Nećemo moći sve ljude da vakcinišemo iz tog razloga, druga stvar je da idu dve doze. Posle prve doze razvije se 50 odsto imuniteta, posle druge doze preko 90 odsto.

Mera ćemo, kako kaže, morati da se pridržavamo do septembra, oktobra.

- I na leto ćemo morati da se pridržavamo svega, jer ako prime dve doze u razmaku od 21 dan, a nakon druge doze u najmanjem slučaju opet treba 21 dan, dakle, potrebno je mesec i po do dva da se stvori zaštitni nivo imuniteta. Može se reći da ćemo negde do septembra, oktobra biti u situaciji da se držimo mera, a da u 2022. uđemo rasterećeni i sa dobrim scenariom - kaže Tiodorović.