Ima li razloga za brigu? Pešić otkrio kada ćemo znati konačan spisak reprezentacije

Košarkaška reprezentacija Srbije okončala je prvi deo priprema za Olimpijske igre u Parizu, a tom prilikom, naciji se obratio selektor Svetislav Pešić.

Govorio je popularni Kari o mnogim temama, a kako kaže, ekipa još uvek nije na onom nivou na kojem bi on želeo da bude, pre svega što se fizičke spreme tiče.

- Mi smo sada dve nedelje zajedno, prošli smo jedan deo uvodnih priprema. Zadnjih nekoliko dana smo u Areni, treniramo. Ugavnom, da li smo ispunili sve što smo očekivali? Naravno da nismo, to nikad nije moguće. Ali za dve nedelje, nismo baš svaki dan trenirali, nekad smo imali i slobodno. Ali uglavnom, svi dolaze iz različitih klubova, različite navije koje se stvaraju 11 meseci i sada to treba povezati. Prvo igrači između sebe, pa onda da ih uvežemo sa nama. To je proces koji je izazovan za nas u stručnom štabu. Postoji ogromna želja sa strane igrača, da se što pre svi individualno pripreme, da budu u dobrom fizičkom stanju - počeo je Pešić, pa nastavio:

- Mi nismo na nivou na kom sam želeo da budemo fizički. Nadam se da će se to za dve i po nedelje biti ok. Nadam se da će se doći na jedan fizički status koji je potreban u prvim utakmicama. Protivnici su sličnog stila igre, "transition" košarka sa puno trčanja i kontranapada, agresivnim odbranama, sve su to timovi različitog kvaliteta, to su ekipe koje su dosta zahtevne. Pogotovo za turnir za koji nemate dovoljno vremena. Mečevi sa Holandijom su bili dobri za ono što smo planirali, igrali su svi igrači, svi su dobili šansu. Ogroman je interes igrača da se prezentuju na najbolji mogući način. Neću da kažem da smo tek sad počeli pa da je novo, većina njih je prošla kroz program, postoji kontinuitet i shvatanje taktike. Na kraju krajeva pripreme su za to i one su mnogo kraće nego što je ranije bilo, ali drugačije od priprema za SP - rekao je Pešić.

Dotakao se potom i konačnog spiska...

- Nema skraćenog spiska, već konačnog spiska. Skraćeni spisak ne postoji. To ćemo znati kada krenemo za Lil. Vidite sada imamo utakmice, možda dođe do povreda, to je uvek jedna ne toliko laka odluka. Ne odlažemo ništa samo moramo svi biti zdravi da bi doneli odluku - istakao je Pešić.

Autor: Snežana Milovanov