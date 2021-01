Do sada je vakcinu primilo 16.887 osoba, a za nju se prijavilo više od 150.000 građana.

Za vakcinaciju putem portala eUprave ili pozivanjem broja 0800-222-334 treba da se prijave i svi oni koji su obuhvaćeni Operativnim planom za imunizaciju protiv kovid 19 u toku ove godine. Takođe, vakcinu mogu da prime i oni koji su preležali ovaj virus i to najranije mesec dana nakon kliničkog izlečenja, odnosno najranije mesec dana nakon pozitivnog rezultata PCR testa ako su bili asimptomatski.

To znači da prijavu treba da obave elektronski ili telefonski i svi zdravstveni radnici, zaposleni u socijalnim ustanovama, zaposleni u prosveti, Ministarstvu unutrašnjih poslova...

Operativni plan imunizacije predviđa da se ona odvija u tri faze. U toku prve faze, koja je u toku se vakcinišu zdravstveni radnici, zaposleni i korisnici u socijalnim ustanovama.

Napravljeno 7 prioritetnih grupa zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i to sledećim rasporedom:

- Zaposleni u jedinicama intenzivnog lečenja u kovid bolnicima, zaposleni u kovid ambulantama domova zdravlja i prijemno-trijažnim centrima bolnica, zatim zaposleni u kovid bolnicama u direktnom kontaktu sa obolelima na odeljenjima, onda zaposleni u laboratorijama za direktnu dijagnostiku COVID-19, zaposleni na intenzivnom lečenju i hirurškim odeljenjima u ne-kovid bolnicama, zaposleni na ostalim odeljenjima u ne-kovid bolnicama i zaposleni u domovima zdravlja - navodi se u planu imunizacije.

U drugoj fazi je plan da se vakciniše 11 do 20 odsto stanovništva, tačnije minimum 736.500 od 1.395.923 koliko je u planu u ovoj fazi. U ovoj fazi postoji 9 grupa i to:

1. Osobe u starosnoj grupi 65–74 godine u opštoj populaciji koje nisu obuhvaćene u prethodnoj fazi

2. Osobe mlađe od 65 godina sa komorbiditetima ili zdravstvenim stanjem koje predstavlja visok rizik od nastanka teškog oblika bolesti ili smrti

3. Zaposleni u službama/ustanovama od vitalnog značaja

4. Zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi koji su posebno izloženi infekciji (neposredni rad sa strankama, rad na terenu i sl) ili koji su posebno ugroženi od nastanka teških oblika bolesti i smrtnog ishoda

5. Zaposleni u komunalnim i javnim preduzećima

6. Zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova i pravosuđu

7. Zaposleni u preduzećima i ustanovama od posebnog značaja za funkcionisanje društva koje odredi Vlada Srbije ili organ uprave kome Vlada Srbije poveri izradu takve liste prioriteta

8. Zaposleni u obrazovanju, u ustanovama sa većim rizikom od transmisije virusa (fakulteti i srednje škole)

9. Zaposleni u predškolskim ustanovama

U trećoj fazi biće vakcinisani:

1. Zaposleni u obrazovnim ustanovama sa manjim rizikom od transmisije virusa (osnovne škole);

2. Esencijalno osoblje van medicinskog i obrazovnog sektora koje nije obuhvaćeno u drugoj fazi;

3. Zaposleni na proizvodnji vakcina i u laboratorijama na mestima sa visokim rizikom za infekciju;

4. Osobe koje su usled svog socijalnog statusa u povećanom riziku od infekcije, jer ne mogu da obezbede fizičku udaljenost - migranti i tražioci azila u kolektivnom smeštaju, osobe koje žive u nehigijenskim naseljima, beskućnici i osobe koje žive u ekstremnom siromaštvu, osobe starije od 50 godina na izdržavanju krivičnih sankcija.

Najviše su do sada vakcinisani zdravstveni radnici.

- Imajući u vidu da su prioritet za vakcinaciju u ovom momentu zaposleni u zdravstvenim ustanovama i zaposleni i korisnici socijalne zaštite, većinu vakcinisanih čine zaposleni u zdravstvenim ustanovama - kažu za Telegraf.rs u Institutu "Batut".

Vakcinacija protiv korona virusa u Srbiji počela je 24. decembra 2020. godine američko-nemačkom vakcinom Fajzer- Biontek, a pored nje dostupna je i ruska vakcina Sputnjik V.

Svako ko želi da se vakciniše od ponedeljka može da se prijavi putem ovog portala, a od danas radi i kontakt centar gde građani mogu da se prijave telefonom pozivom na broj 0800-222-334.

Vakcina je besplatna za sve građane Srbije. Mogu je primiti svi uzrasta od 16 godina pa naviše, a prima se u dve doze. Druga doza se prima posle 21 dan, a imunitet se stiče posle 7 dana od revakcine.

- Protokol imunizacije, odnosno da razmak između dve doze vakcine protiv kovid 19 oboljenja, treba da bude u skladu sa uputstvom proizvođača. Ukoliko iz različitih medicinskih, ili nemedicinskih razloga, osoba ne može da primi drugu dozu vakcine u predviđenom vremenskom periodu, drugu dozu treba dati tako da odlaganje bude što je moguće kraće - navodi se u planu imunizacije koji je postavljen na sajtu Instituta "Batut".

U njemu se objašnjava i kada vakcinu mogu da prime oni koji su preležali korona virus:

- Vakcinacija osoba koje su preležale kovid 19 oboljenje, može se sprovesti najranije mesec dana nakon kliničkog izlečenja, odnosno pozitivnog rezultata PCR testa kod asimptomaskih osoba.

Inače, sve koji se prijave za vakcinu, pozivaće lekari iz domova zdravlja.

Da li će deca moći da prime vakcinu protiv korone?

Kako sada stvari stoje, vakcina protiv korone nije namenjena za decu mlađu od 16 godina.

Dr Srđa Janković, imunolog, nedavno je objasnio ko ne sme da primi postojeće vakcine protiv virusa korona i zašto su među njima i deca.

- S obzirom na to da je ovo nova bolest i da su nove vakcine, nije bilo vremena da se one ispitaju u populaciji dece, gde su vrlo stroge etičke i metodološke norme ispitivanja i za sada neće biti vakcinacije dece, pogotovo što ona ređe obolevaju. Štitićemo ih, kao i do sada, preventivnim merama. Kada bude kolektivni imunitet počeo da se stvara, na taj način će i deca biti zaštićena - rekao je dr Janković.

Njegov kolega imunolog prof. dr Borislav Kamenov kaže za "Blic" da u ovom trenutku, dok nemamo rezultate ispitivanja vakcine na deci, ona ne bi trebalo da se vakcinišu.

- Bilo bi neozbiljno vakcinisati decu pre nego što se sprovedu ispitivanja vakcine na dečjem uzrastu. Ipak, pretpostavljam da kada vakcina bude ispitana nad decom, da neće biti nikakvih problema i da će biti dozvoljena i za njih, ali svakako da treba da se sačekaju rezultati ispitivanja - napominje prof. dr Kamenov.