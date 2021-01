''JEDINA ŠANSA DA SE IZBORIMO SA KORONOM JE DA SE VAKCINIŠEMO'' - Lončar i Gojković prvi primili kinesku vakcinu protiv korone (FOTO)

Izvor: Telegraf, Foto: Printscreen YouTube/Tanjug News Agency official | |

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar primio je dana u 11 sati na Institutu za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" vakcinu protiv korona virusa. Posle ministra zdravlja, vakcinisao se i pokrajinski sekretar za zdrastvo Zoran Gojković.

Obijica su primila kinesku Sinofarmovu vakcinu.

Dok je trajala priprema za vakcinu, ministar je rekao da je za celu proceduru potrebno svega 2 minuta, i da građani sve to mogu da vide.

Vakcinu je primio u levo rame.

Lončar je rekao da su i on i Gojković primili kinesku vakcinu protiv korona virusa.

- Pokušajte da iskoristite priliku a to je imamo šansu da se izborimo sa koronom. Jedina šansa je da ako primimo vakcinu, veliki je rizik kada se razbolimo i prenesemo nekom drugom kako će se neko ponašati sa korona virusa. Ovo je jedini način da to sprečimo, vratimo se normalnom životu, to jeste naš cilj, zato još jednom sve pozivamo da se vakcinišu.

Lončar je na pitanje kako se oseća rekao:

- Vidite, tu sam među vama. Nije ništa bolelo, ako vas to interesuje - našalio se ministar i rekao da niko nema razloga za strah.

Lončar je podsetio da smo zbog sezonskog gripa zatvarali škole, jer se nije bio vakcinisao dovoljan broj ljudi.

Kineska Sinofarmova vakcina je stigla u petak u Srbiju, a juče je za nju Agencija za lekove i medicinska srestva (ALIMS) izdala upotrebnu dozvolu.