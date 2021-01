STIŽE IZNENAĐUJUĆA PROMENA VREMENA! Lekari i meteorolozi upozoravaju! Hronični bolesnici - ČUVAJTE SE!

Posle nekoliko ledenih dana, Srbiju očekuje porast temperature koja će zahtevati prilagođavanje ne samo bolesnih, već i zdravih osoba. Nagle promene vremena mogu da izazovu promene u krvnom pritisku, a lekari upozoravaju da se ni po koju cenu lekovi ne uzimaju na svoju ruku.

Kako je ispričala dr Ivana Stefanović, lekar beogradske Hitne pomoći, posebnu pažnju na zdravlje ovih dana treba da obrate hronični bolesnici.

Kod zdravih osoba promene mogu da izazovu osećaj neprijatnosti ili malaksalosti, jer skokom spoljne temperature dolazi do širenja krvnih sudova na periferiji i samim tim i do pada pritiska - objašnjava Stefanovićeva.

Ipak, najveće posledice naglog skoka temperature mogli bi da osete oni koji već boluju od kardiovaskularnih bolesti.

Kod njih to prilagođavanje spoljnim uslovima ne ide tako adekvatno. Postojanje već određenih bolesti udruženo još sa faktorom godina, može dovesti do pada pritiska, ali bez obzira na sve, ti pacijenti nikako ne bi sami trebali da koriguju svoju terapiju bez konsultacije sa lekarima - upozorila je doktorka Stefanović.

Ona je poručila da je najvažnije da pacijenti redovno uzimaju svoju terapiju i organizam ne opterećuju dodatno.

Ne treba da idu u nabavke gde će u rukama puno nositi, niti da idu uz uzbrdice gde organizam mora da se bori sa tim da reguliše pritisak - zaključila je dr. Stefanović.

Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da će dnevne temperature u Srbiji do kraja januara biti iznad nule, dok se minus može očekivati samo u jutarnjim časovima. On je dodao da se do petka očekuje suvo i toplo vreme i da će se sneg u nižim predelima potpuno otopiti, dok će se u planinskim predelima znatno smanjiti.

U subotu i nedelju se očekuje kiša, a prva dva dana naredne sedmice, u ponedeljak i utorak, pad temperature sa kišom i snegom - naglasio je Todorović i dodao da se od srede 27. januara očekuje ponovni rast temperature.