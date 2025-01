RHMZ IZDAO UPOZORENJE, LEKARI U PRIPRAVNOSTI! Posle današnjih 20 stepeni sledi surovi povratak zime, NEĆE NAM BITI DOBRO!

Danas ćemo imamo temperature do čak 19 stepeni, ali nam od petka sledi surovi povratak zime - drastičan pad temperature, a kiša će preći u sneg, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) u najnovijem upozorenju. Zbog ove nagle promene vremena lekari su u pripravnosti, jer nema osobe na koju ove promene neće uticati. RHMZ je izdao hidrološko upozorenje.

Hidrološko upozorenje

Što se hidroloških upozorenja tiče, RHMZ najavljuje i da će na Zapadnoj Moravi vodostaji će naredna 24 sata biti u većem porastu, ali bez dostizanja upozoravajućih nivoa.

Vremenska prognoza za danas

Do kraja dana biće malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i natprosečno toplo sa najvišom temperaturom od 9 do 19 stepeni Celzijusovih.

Vremenska prognoza za sutra, četvrtak

U četvrtak (09. januara) ujutro ćemo imati mestimično nisku oblačnost, a po pojedinim kotlinama na jugu i jugozapadu Srbije biće magle.

U toku dana biće malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i natprosečno toplo.

Preko dana do čak 19 stepeni, pa jače zahlađenje sa olujnim vetrom

Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima i u Banatu pojačan, južni. Najniža temperatura od -1 do 8 stepeni Celzijusovih, a najviša od 8 stepeni u Negotinskoj Krajini i po pojedinim kotlinama južne Srbije, pa do 19 stepeni u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji.

Sa povećanjem oblačnosti, najavljuje RHMZ, uveče se lokalno očekuje slaba kratkotrajna kiša, a jače naoblačenje i zahlađenje sa jakim, olujnim severozapadnim vetrom uz kišu jačeg intenziteta, očekuje se u drugom delu noći, prvo na severu Vojvodine.

Vremenska prognoza za petak

Zahlađenje i naoblačenje s kišom u petak (10. januara) će se brzo proširiti na ostale krajeve Srbije.

U brdsko-planinskim predelima počeće da pada sneg, a sa padom temperature, posle podne i uveče kiša će preći u sneg ponegde i u nižim predelima u centralnoj i južnoj Srbiji.

Hladno sve do 16. januara, sneg od 11. do 13. januara



Hladno vreme zadržaće se do 16. januara uz jutarnji mraz i dnevne temperature oko i malo iznad nule.

Sneg se pretežno očekuje od subote do ponedelјka (11-13. januar) na jugu i jugozapadu zemlјe uz stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača, dok će u ostalim krajevima Srbije prolazno naoblačenje sa severa kratkotrajan sneg usloviti u sredu (15. januara).

Upaljeni meteoalarmi

Meteoalarmi su u upaljeni sva tri naredna dana za određene delove Srbije (vidi mapu ispod), i to za danas i sutra zbog padavina, a u petak zbog jakog vetra.

Prognoza vremena za pet dana

Kako će temperatura da pada i kakva je prognoza vremena za narednih pet dana pogledajte u grafikonima ispod.

Lekari u pripravnosti

Zbog ovih naglih promena vremena nikome nije dobro, ni zdravima, a kamoli hroničnim bolesnicima.

Hitna pomoć imala je pune ruke posla juče i tokom noći, a noćna smena završena sa 100 intervencija, uključujući 7 na javnom mestu i 4 pedijatrijska poziva. Dr Ivana Stefanović iz Hitne pomoći rekla je sumirajući noć da je ukupno bilo 1.752 poziva, mahom zbog visokog pritiska, bola u grudima, temperature, bolova u stomaku i dijareje.

Osim vremenskih oscilacija, tome je doprineo i prelazak sa posne na masnu hranu, pa doktorka savetuje umerenost i pažnju zbog mogućih problema sa gastrointestinalnim sistemom i pritiskom.

Međutim, kako nam sledi još jedna nagla pomena vremena, lekari, naročito kardiovaskularni, upozoravaju pacijente da ostanu kod kuće, da prate svoj krvni pritisak, da odreaguju na svaku glavobolju, a pre svega da izbegavaju masnu, slanu i slatku hranu i fabrikovane sokove.

Promene vremena mnogi od nas, a naročito srčani i psihijatrijski bolesnici, mogu da osete 2 do 48 sata pre nego što one same i nastanu, više o tome u ovom tekstu.

Biometeorološka prognoza za Srbiju sutra: Mnogima neće biti dobro

Očekuje se pogoršanje biometeorološke situacije. Poseban oprez se preporučuje nervno labilnim osobama, cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima, a u drugom delu dana i tokom noći i astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su nervoza, nesanica i bolovi u kostima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju savetuje se povećana pažnja.

Autor: Aleksandra Aras