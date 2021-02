ŠINDLEROVA LISTA JE OKEJ, ALI NE I DARA! Prašina oko srpskog filma se NE STIŠAVA!

Odavno jedan srpski film nije izazvao toliko polemika u svetu kao što je to slučaj sa ovim delom. Iako je film pobrao ovacije u bioskopima, ipak nije ušao u uži izbor ostvarenja koji su u trci za Oskara.

Ali film reditelja iz BiH "Kvo vadis Aida" koji govori o Srebrenici jeste. Koplja kritičara i dalje se lome da li je film Dara "srpska nacionalistička propaganda" o stradanju žrtava u logoru Jasenovac ili ne.

Film govori o ljubavi u najtežim vremenima, a tematika aktuelizuje stradanje Srba, Jevreja i Roma u koncentracionom logoru Jasenovac. Etiketa o propagandi je preterana, kažu oni koji su radili na filmu.Zlatan Vidović, glumac, ističe da je Dara prevashodno film o ljubavi.

- Dara je prevashodno anti-ratni film, film ljubavi i treba ga posmatrati kao takav film, ništa drugo – kaže glumac.

Suština je da autori filma nisu gazili istinu i da su prikazali ono što se zaista desilo, smatra kritičar Đorđe Bajić.

- Dara je propaganda koliko je i Šindlerova lista propaganda, ili Spasavanje redova Rajana. Film govori o nekim istorijskim događajima, ti događaji očigledno nekoga uznemiravaju, a neko ne želi da se bavi time. Upravo tu se pravi ta kontroverza – ističe Đorđe Bajić.

Među 15 najboljih filmova je ušlo ostvarenje iz BiH - "Kvo vadis, Aida" sa tematikom o srebreničkim žrtvama. To je veliki uspeh za region, ističu glumci iz Dare i tvrde da nema rivaliteta između dva ostvarenja. -Mislim da je to veliki uspeh za bosansko-hercegovačku kinematografiju, a ja im čestitam od srca. Ja ne vidim to što mediji pokušavaju da nametnu rivalitet između ova dva filma. Mislim da su filmovi rađeni zdušno, svom snagom i umećem ljudi. Za Daru mogu da tvrdim da smo ostavili sve atome snage- kaže Zlatan Vidović, glumac. Iako najprestižnije filmsko priznanje neće stići u našu zemlju, konačan sud ipak daje publika. A ona u Americi već dokazuje da je Dara vredno ostvarenje jer je film koji trenutno donosi najveću prosečnu zaradu po bioskopu.