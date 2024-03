OVO SU SVI DOBITNICI OSKARA! Ubedljiv trijumf filma Openhajmer na 96. dodeli prestižne filmske nagrade

Film Openhajmer osvojio je sedam Oskara - među kojima su oni za najbolji film, režiju, glavnu i sporednu mušku ulogu, a sledi film Jorgosa Lantimosa Jadna stvorenja sa četiri zlatne statue.

Openhajmer je Oskara dobio za najbolji film, režiju, glavnu i sporednu mušku ulogu, originalnu muziku, sinematografiju i montažu, a Jadna stvorenja za glavnu žensku ulogu, scenografiju, šminku i frizuru i kostim. Najbolji strani film je Zona interesa koji je nagrađen i u kategoriji zvuka.

Najbolji film - Openhajmer

Glavna muška uloga

Kilijan Marfi, Openhajmer

Glavna ženska uloga

Ema Stoun, Jadna stvorenja

Režija

Kristofer Nolan, Openhajmer

Sporedna muška uloga

Robert Dauni Džunior, Openhajmer

Sporedna ženska uloga

Devajn Džoj Rendolf, The Holdovers

Adaptirani scenario

Kord Džeferson, Američka fikcija

Originalni scenario

Žastin Trije i Artur Harari, Anatomija pada

Dugometražni animirani film

Dečak i čaplja

Kratkometražni animirani film

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Strani film

Zona interesa

Dugometražni dokumentarni film

20 dana u Mariupolju

Kratkometražni dokumentarni film

The Last Repair Shop

Originalna muzika

Ludvig Göransson, Oppenheimer

Originalna pesma

Bili Ajliš i Fineas O'Konell What Was I Made For? iz filma Barbie

Zvuk

Zona interesa

Scenografija

Jadna stvorenja

Kratkometražni igrani film

The Wonderful Story of Henry Sugar

Simenatografija

Hojte van Hojtema, Oppenheimer

Šminka i frizura

Jadna stvorenja

Kostim

Jadna stvorenja

Vizuelni efekti

Godzila: Minus jedan

Montaža

Oppenheimer

