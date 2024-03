Al Paćino je odlučio da promeni stvari na dodeli Oskara, kada je najavio dobitnika ovogodišnjeg Oskara za najbolji film. Nije pomoglo ni što su ga dočekali ovacijama kad je izašao na scenu.

Umesto da objavi ko je nominovan za nagradu, otišao je pravo na pobednika - Openhajmera. Možda im je nedostajalo vremena, jer je, doduše, ove godine bilo dosta nominovanih. Akademija je po prvi put dozvolila čak 10 nominacija za najbolji film.

Filmovi koji su izgubili od Oppenhajmera Kristofera Nolana bili su: The Holdovers, American Fiction, The Zone of Interest, Barbie, Poor things, Prošli životi, Anatomy of a Fall, Maestro i Killers of the Flower Moon.

Dok je najavljivao nagradu, činilo se da je Al Paćino više zabrinut da ne imenuje pogrešan film kao pobednika, što je, iskreno, razumljivo. Ali čak i proglašenje pobednika bilo je malo čudno.

Dok je glumac otvarao pobedničku kovertu, rekao je „moje oči vide Openhajmera, pre nego što je potpuno izvukao kartu i ponovo potvrdio da je Nolanov film pobedio.

Korisnici društvenih mreža brzo su komentarisali bizarno ponašanje Al Paćina, ali su priznali da je to bio smešan način da se završi ceremonija.

„Opsednut sam načinom na koji je Al Paćino najavio Openhajmera kao najbolji film. Nije moglo biti haotičnije ili zbunjujuće lol“, napisao je jedan korisnik.

„Al Paćino je najavio najbolji film tako da je ovo prvi put da je čuo za film pod nazivom Openhajmer“, dodao je drugi.

„Al Paćino daje najuspešnije osvajanje Oskara ikada“, prokomentarisao je drugi korisnik.

"Da li Al Paćino jednostavno nije pročitao nijedan drugi film... i kao da je bio dođavola s njim. Na koverti piše Openheimer!" napisao je drugi.

"Da li je Al Paćino upravo upropastio najveću kategoriju večeri???" upitao je korisnik.

Dodela Oskara je bila velika noć za biografski film koji se fokusira na Roberta Openhajmera i njegovu ulogu u razvoju atomske bombe korišćene u Drugom svetskom ratu.

Najvažnije, Kristofer Nolan je osvojio svog prvog Oskara za najbolju režiju, Robert Dauni Džunior osvojio je svog prvog Oskara za najbolju sporednu mušku ulogu, a Kilijan Marfi je osvojio svog prvog Oskara za najboljeg glumca.

Nolanov film bio je jasni pobednik ovogodišnjih Oskara, odnevši kući ukupno sedam Oskara. Ostale tri su za najbolju originalnu muziku, najbolju kinematografiju i najbolju montažu filma.

I’m obsessed with the way Al Pacino announced Oppenheimer as Best Picture. couldn’t have been more chaotic or confusing lol



“Best Picture…uh, I have to go to the envelope for that. And I will. Here it comes. And my eyes see Oppenheimer?”#Oscars pic.twitter.com/a0hNQ4ZP7j — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) 11. март 2024.

Al Pacino presenting Best Picture pic.twitter.com/IuxZ5jgz3u — matthew stasoff (@mattstasoff) 11. март 2024.

Autor: N. Ž.