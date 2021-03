U 6 SATI SU PRESTALE DA VAŽE VIKEND MERE: Danas na snagu stupa još jedna odluka, a već sutra Krizni štab traži NOVE RESTRIKCIJE

Sastanak Kriznog štaba je već sutra. Tražiće se još strože mere, ako rezultati postojećih izostanu.

Tačno u 6 sati prestale su da važe rigorozne mere koje se tiču radnog vremena tržnih centara i ugostiteljskih objekata, ali jedna nova mera tek stupa na snagu.

Mere koje su bile na snazi od subote u 12 sati do danas u 6 podrazumevale su da mogu da budu otvorene isključivo prodavnice u kojima se snabdevamo hranom, dok su zakazani sportski događaji bili bez publike, ali zakazane predstave se nisu otkazivale (u pozorištima i bioskopima vodi se računa o distanci).

Najviše restrikcija bilo je u zimskim centrama - na planinama i skijalištima. Od subote u ponoć do danas mogli su biti otvoreni samo hotelski kafići i restorani i to za goste koji u njima noće.

Međutim, ono što je novo od danas, jeste da će učenici srednjih škola u potpunosti preći na onlajn nastavu.

Ove mere donete su u petak, u trenucima kada je broj novozaraženih danima bio oko 4.000, a kovid bolnice ostale na ivici kapaciteta. Nažalost, očekuje se da danas još neka bolnica iz regularnog pređe u kovid režim, što je, kako kažu stručnjavi, veliki udar za zdravstveni sistem koji se već godinu dana bori sa pandemijom, a naročito za ustanove koje su više puta prelazile u kovid režim.

Tokom ovog vikenda brojke novozaraženih nešto su manje, pa je tako danas ukupno 3.042 novozaraženih, ali ćak 171 osoba leči se na respiratoru. Preminulo je 20 ljudi.

Kako je u petak rekao dr Predrag Kon, sada bi trebalo da vidimo rezutate mera koje su primenjene vikend pre ovog kojije za nama, a kada su kafići i tržni centri bili zatvoreni posle 14 sati. Za efekat mera od proteklog vikenda moramo sačekati između 7 i 10 dana.

Međutim, sastanak Kriznog štaba je već sutra. Tražiće se još strože mere, ako rezultati postojećih izostanu, rekao je juče epidemiolog, dr Branislav Tiodorović.

- Ako nema pomaka, u utorak ćemo tražiti da se apsolutno ispoštuje sve ono što tražimo, a to su oštrije mere. Imali smo vrlo tešku sednicu, morali smo da uđemo u ozbiljne razgovore, da ljudi shvate da je situacija ozbiljna. Imamo problem što su bolnice u Beogradu ili pune ili su pred samim punjenjem, moramo da razmišljamo šta dalje. Insistirali smo na rigoroznoj kontroli mera sa primenom krivičnog zakona kod onih koji ne poštuju mere, a to se posebno odnosi na one koji organizuje žurke. Svaka lokalna zajednica mora da snosi odgovornost za svoju situaciju - kaže epidemiolog.

Inače, tokom prošle nedelje bilo je reči čak i o policijskom času, odnosno nečemu što bi imalo sličan efekat - potpunu zabranu kontakata, ali za to nije postignut konsenzus na sednici Kriznog štaba u petak.