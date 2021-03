Detaljna PROGNOZA za ovu sedmicu: Spremite se za LEDENE temperature, a za vikend stižu drastične PROMENE

Mrazevi na području Srbije očekuju se sve do petka.

Temperature u Srbiji su jutros bile ispod nule. Minimalna jutarnja temperatura kretala se od -9 do -3°C.

Krajem dana i tokom večeri na jugu Srbije biće naoblačenje sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. U dolinama i kotlinama biće magla.

Veoma niske jutarnje i noćne temperature mogu nepovoljno da deluju po poljoprivredne i ratarske kulture i da izazovu katastrofalne posledice, naročito po procvetalo voće, pa se preporučuje adekvatna zaštita. Mrazevi na području Srbije očekuju se sve do petka.

Utorak

U utorak na severu Srbije biće promenljivo oblačno i suvo. U ostalim predelima oblačno, na jugu s kišom, na planinama sa snegom. U toku večeri i noći ovo naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom, proširiće se i na ostale predele Srbije, izuzev na Vojvodinu, gde će ostati suvo. U toku noći kiša će i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Minimalna temperatura biće od -4°C na severu do 2°C na jugu, u Beogradu -1°C, maksimalna dnevna od 5°C na jugu do 9°C na severu Srbije, u Beogradu do 7°C.

Sreda

U sredu na severu Srbije biće promenljivo oblačno i suvo. U ostalim predelima biće oblačno i veoma hladno s kišom, susnežicom i snegom, uz povećanje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima, a manji snežni pokrivač formiraće se ponegde i u nižim predelima južne i centralne Srbije. Susnežica i sneg očekuju se i u Beogradu u jutarnjim časovima. U nižim predelima Srbije ne očekuje se veći sneg, a ukoliko ga i bude, tokom dana će se brzo topiti. Najviše snega biće na jugu Srbije, gde bi palo 10 do 20 cm snega. Maksimalna temperatura od 1°C na jugu, do 9°C na severu Srbije, u Beogradu do 7°C. Krajem dana i tokom večeri

Četvrtak

U četvrtak će biti pretežno sunčano ili umereno oblačno. Ujutro se mraz očekuje u većini predela. Maksimalna temperatura tokom dana biće od 6 do 12°C, u Beogradu do 11°C. U petak će biti umereno oblačno. Na severu nas čeka jače naoblačenje, krajem dana sa kišom.

Vikend

Za vikend će Srbija i naše područje biti pod uticajem snažnog ciklona sa severa i severozapadnog strujanja, pa će jugozapadno visinsko strujanje doneti i osetno topliju vazdušnu masu sa Mediterana, ali i više oblaka, pa će ponegde biti kiše, pa i prvih prolećnih pljuskova sa grmljavinom. Biće toplije, ali promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, a biće uslova i za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 13 do 17°C, u Beogradu oko 15°C.