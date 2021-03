ČOMIĆ ZA 'ODMOTAVANJE': Ljudsko pravo je jednako i za žene i za muškarce, niko nema pravo da diskriminiše nekoga samo zato što je žena!

Očekujemo da će Zakon o rodnoj ravnopravnostibiti spreman za primenu za neka dva meseca, rekla je za TV VESTIĆ Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Čomić je rekla da ministarstvo priprema Zakon o rodnoj ravnopravnosti i za neka dva meseca trebalo bi da se pojavi pred poslanicima, i dodala da žele da on bude bez nedvoumica i da daje smernice za sve druge oblasti.

- Ovo je nastavak borbe za političku reprezentativnost koju je započelo civilno društvo. Borba za prava žena je objašnjavanje očiglednog. Ne postoji ništa što bi trebalo da spreči ono što majka priroda ima kao kvotu – rekla je Čomić.

Kako kaže, ljudsko pravo je jednako i za žene i za muškarce i dodaje da je poenta da se tretiramo kao ljudska bića i da niko nema pravo da diskriminiše nekoga samo zato što je žena.

Marija Milenković, psihološkinja, rekla je da je jako važno da se zna da je ovaj dan jednako i dan muškarac i žena.

- Ta dva pola u ljudskim pravima treba da budu jednaka, ali u nekim stvarima treba da se usklađujemo. Ne bih volela da to bude rat između muškaraca i žena, i nadmetanje u tome da seu žene superiornije – rekla je Milenković.

Ističe da je diskriminacija vidljiva, da žene jesu trpele i da one moraju da vide koji su to putevi da one ostvare svoja prava.



- Danas ne treba žene da budu u problemu, svetlija budućnost postoji, osvešćivanje žena je put ka ravnopravnosti sa muškim polom – rekla je Milenković.