DIJALOG NEMA ALTERNATIVU: Kruc i Lajčak saglasni da je normalizacija odnosa važna za ceo region

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc i izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak istakli su danas da dijalog nema alternativu.

Lajčak je na konferenciji za novinare posle Samita o Zapadnom Balkanu u Beču rekao da EU nema pravo da bude pesimistična posle prošlog sastanka Beograda i Prištine.

- Imali smo prvi lični susret ikada između (tzv.) kosovskog premijera Aljbina Kurtija i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Nikada do tada se nisu sastali. Bilo bi zbog toga naivno očekivati da će sastanak biti lak. Činjenica je da je sastanak održan, da je razgovarno više sati, i da su obe strane potvrdile da je dijalog put za napredak što je pozitivan signal - istakao je on.

Lajčak je ukazao da će dijalog biti nastavljen i da će već pre letnje pauze biti održan sledeći sastanak.

Upitan za Kurtijev nastup u Briselu rekao je da je Kurti nov u dijalogu koji je počeo 2011. i koji je, kako tvrdi, doneo razne rezultate

- On unosi svoje ideje. On ima snažan politički mandat dobijen na izborima, pa mu to daje mogćnost da pregovara - rekao je Lajčak.

On je kazao da dijalog nema alternativu.

- Normalizacija odnosa nema alternativu, jer je kvalitet odnosa Beograda i Prištine veoma važan za ceo region, odlučuje da li će region zastati ili napredovati. Zato EU posreduje i želi da dijalog bude uspešan - rekao je Lajčak

EU, kako kaže, ne podržava samo dijalog, već i pristupanje u članstvo Unije Beograda i Prištine.

Dodao je da je cilj da se postigne pravno obavezujući dokument.

Na pitanje da li je Kurti uneo novi elan u dijalog, kancelar Kurc je rekao da se mora jasno reći da se ne vidi nikakav novi elan.

On je rekao da dijalog nema alternativu i da bi bilo pogresnso odustati od njega.

Naglasio je da smatra ključnim da EU podržava taj proces, upitavši ko bi drugi to trebalo da radi, da li Rusija, Turska ili Kina.

- Ima sve više geopolitičkih interesa i igrača na Zapadnom Balkanu. Zato je ključno da region ne nestane sa radara EU, već da se snažnije vrati na taj radar. Dijalog je u tome ključni stub - rekao je Kurc.

Kurc je kazao da se Austrija već dugo zalaže za evropsku integraciju Zapadnog Balkana, da podržava reforme.

Govoreći o pristupnoj perspektivi regiona, on je rekao da postoje i dalje izazovi, kao što su dijalog Beograda i Prištine, ali i mnogo posla na reformama u svim državama.

Međutim, dodaje da je ostvaren i napredak, koji mora biti priznat od strane EU.

S tim u vezi Kurc je posebno apostrofirao Srbiju, rekavši da se ta zemlja pozitivno razvija, i da to mora biti priznato od EU, odnosno nagrađeno.

