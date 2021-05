LAJČAK O SASTANKU S PREMIJERKOM BRNABIĆ: Dobar susret, razgovarali smo o regionalnom razvoju

Oni su razgovarali o regionalnom razvoju, saradnji i dijalogu Beograda i Prištine.

"Bilo je dobro susresti se sa premijerkom Srbije Anom Brnabić u Briselu danas. Razgovarali smo o regionalnom razvoju i kako da ubuduće promovišemo regionalnu saradnju, kao i da vidimo koji su naredni koraci u dijalogu", poručio je Lajčak putem Tvitera.

Good to meet with @SerbianPM Ana Brnabic in Brussels today. We spoke about regional developments and how to further promote regional cooperation, as well as next steps in the Dialogue. pic.twitter.com/B68P0oyzRL