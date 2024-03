LAJČAK POSLE SASTANKA U BRISELU: Nastavak dijaloga u ponedeljak

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beorada i Prštine Miroslav Lajčak poručio je danas, nakon nove runde dijaloga u Briselu, da je dogovoreno da se razgovori nastave sledećeg ponedeljka.

On je na društvenoj mreži "X" napisao da će Sporazumom o normalizaciji odnosa Srbije i tzv. Kosova morati da se pozabave lideri.

"Ugostio sam dva glavna pregovarača kako bismo razgovarali o implementaciji Sporazuma o putu normalizacije i drugim pitanjima, ukljčujući uticaj odluke o gotovinskom plaćanju. Dogovorili smo se da nastavimo sa ovim pitanjem sledećeg ponedeljka, dok će o Sporazumu morati da se pozabave lideri", naveo je Lajčak.

Hosted the two Chief negotiators to discuss implementing the Agreement on the Path to Normalisation and other issues, incl. the impact of the decision on cash operations. We agreed to continue on this issue next Monday, while the Agreement will need to be addressed by the leaders pic.twitter.com/y6B6P42h0g