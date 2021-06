ANĐELKOVIĆ ODGOVORIO NA KURTIJEVE PROVOKACIJE TOKOM DIJALOGA - Ja sam radio ovaj posao, jer sam štitio narod i radio za državu, a on je TERORISTA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u danu za nama imao trilateralne razgovore u Briselu, kojima su prisustvovali samozvani premijer tzv. prištinskih institucija Aljbin Kurti, šef diplomatije EU Žozep Borelj i specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak.

Predsednik je nakon istih, tokom konferencije, razgovore ocenio kao neracionalne, neozbiljne dodavši da ne zna šta da kaže, sa čim su se i sagovornici Pinka složili.

Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije je podsetio da je Aljbin Kurti izjavio da je njemu razgovor sa Beogradom na sedmom mestu. Podsetio je da je prvi razgovor trebao da bude u maju mesecu, na kojem se nije pojavio. On je istakao da Kurti vodi politiku kao iz devedesetih godina, očekujući da će njemu sve pasti sa neba, gde će saveznici da obezbede sve što im treba.

- Oni nisu hteli da učestvuju na izborima, da učestvuju u pokrajinskoj vlasti, pa su dobili oružanu pobudunu, pomoć Amerike i podršku kroz NATO bombardovanje, i oni bi tu politiku sada nastavili. Da bez ikakvih razgovora dobiju sve što žele - objasnio je Anđelković.

Kako je Aljbin Kurti tokom dijaloga spomenuo Veljka Odalovića, funkcionera SPS-a i predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović, ali i samog Zorana Anđelkovića, on ističe da je u pitanju namera skretanja sa krucijane teme a to su tačke o kojima je trebalo da se raspravlja tokom sastanka.

- On kaže da smo Veljko i ja bili okupacione snage na KiM. To je ta tendencija i razmišljanje o tome da su KiM oduvek bili pod okupacijom Srbije, a ne deo Srbije. On misli da Kosovo poslednjih 100 godina nije sa Srbijom. On je govorio da Veljko i ja znamo gde su te grobnice, a svako ko zna gde su, Srbija je spremna da prihvati da s erade iskopine i da se dođe do tela žrtava. On hoće da se pokaže da je veliki broj žrtava jesu žrtve terorističke organizacije OVK. To je pokušaj prebacivanja teme, a ja sam radio ovaj posao jer sam želeo da zaštitim svoj narod i radim za državu, a on je bio terorista - dodao je Anđelković.

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za KiM, istakao je da Kurti celu agendu želi da "okrene naopačke". Drecun je dodao je da se na sastanku u Briselu, u okviru dijaloga Beograda i Prištine, dogodilo nazadovanje, a ne napredak i ocenio da su Metju Palmer i Miroslav Lajčak "totalno promašili sa pripremom za sastanak".

- Mi imamo nazadovanje na ovom sastanku, Kurti je rekao da Kosovo ne priznaje Srbiju, rekao je da neće da formira Zajednicu srpskih opština, gde je napravio i politički manevar, a to je da je ponudio zamenu za Zajednicu srpskih opština. On je pokušao da uradi ono o čemu albanski političari govore, a to je da sastavni deo dijaloga Beograda i Prištine treba da bude albansko pitanje, gde je nagovestio i neke aktivnosti sa ljudima iz redova Bošnjaka u Raškoj oblasti. Podsetimo, Sulejman Ugljanin radi na albanizaciji Sandžaka, i sada vidimo je da je to neka usaglašena politika - rekao je Decun.

Drecun je takođe podsetio je da je Kurti odbio da se otkopa devet lokacija na kojima se, kako se sumnja, nalaze tela ubijenih Srba, sa obrazloženjem da ne može to da radi Veljko Odalović, jer zna da će čitava njegova priča o nestalima pasti u vodu jer je mnogo Albanaca ubio OVK.