Potpuni lokdaun na 10 dana, prelazak na onlajn i rad od kuće ili samo vikend pod blokadom? Ovo su 3 opcije za ZATVARANJE SRBIJE

Kizni štab će na narednoj sednici tražiti pooštravanje mera.

“Bez sedam do 10 dana zatvaranja ne možemo imati efekte. Po epidemiološkoj doktrini neophodno je da imate čak tri nedelje sprovođenja rigoroznih mera”, tvrdi prof. dr Branislav Tiodorović.

Naš poznati epidemiolog ne krije da medicinski deo Kriznog štaba nije zadovoljan donetim merama i da će na narednoj sednici u Palati Srbija tražiti da one budu pooštrene.

- Neophodno je još jedno skraćenje radnog vremena na nedelju dana i još jedan vikend bez kafića i restorana, kako bi se suzbilo širenje korona virusa - rekao je prof. Tiodorović.

Kako kaže, “ljudi bi trebalo da shvate da je situacija veoma ozbiljna”.

- Treba da bude intenzivno ograničenje, vrlo rigorozno za sve objekte, s tim što će morati da se proceni da li će radno vreme biti do 14 ili 17 sati - rekao je Tiodorović.

Po njegovim rečima, postoji dodatni problem vezan za mlade ljude.

- Mladi ne odlaze na testiranje, i ne znaju da su zaraženi pošto ili uopšte nemaju simptome ili su oni veoma lagani, pa onda posle seju virus u svom okruženju - upozorio je Tiodorović.

"Ne može kompromis"

Da medicinski deo Kriznog štaba neće odustati od svojih zahteva potvrdio je i dr Predrag Kon.

- Medicinski deo ne može da ima kompromis. Ne mislim da je nemoguće sprovesti ovih sedam dana zaključavanja. Mogu kao građanin, ali kao epidemiolog ne mogu da razumem, medicinski deo štaba ne gleda tako. Naš centar pažnje jeste zdravlje. To ne znači da i drugi nisu u pravu. Mi ne smemo da dozvolimo ekonomsko propadanje i to treba razumeti - rekao je dr Kon.

Dakle, medicinski deo Kriznog štaba će tražiti pooštravanje mera, skraćivanje radnog vremena prodavnica ili njihovo potpuno zatvaranje u narednih nedelju dana. Međutim, ova njihova inicijativa nije naišla na podršku minulog petka kada je odlučeno da bude zaključavanja, ali samo preko vikenda. Krizni štab trebalo da održi novu sednicu već u petak, 12. marta, a prvobitno je planirano da se sastanaku i danas, međutim ta sednica je odložena.

Tri varijante za zatvaranje

Kako trenutno stoje stvari, u igri su tri varijante - tvrda, srednja i meka. Prva bi dovela do potpunog zatvaranja svih radnji osim prehrambenih na nedelju dana, ali i prelazak još jedne grupe đaka na onlajn nastavu, a ova poslednja svojevrsno zaključavanje, ali samo preko vikenda. Baš kako je bilo minule subote i nedelje. Srednja bi bila neki kompromis između ove dve opcije.

- Medicinski deo, nemedicinski deo, jedine dve mere koje su bitne su vakcinacija i revakcinacija, prekid svih kontakata koji nisu potrebni, a to mi možemo sami, za to nam nisu potrebne nikakve mere - naveo je direktor Infektivne klinike dr Goran Stevanović nakon jučerašnjeg sastanka direktora kovid bolnica sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom.

Po njegovim rečima, “broj prijema novih pacijenata trenutno je veći nego broj otpusta, a u Beogradu su angažovani i dodatni kapaciteti”.

- Nažalost, imamo jedan deo naše populacije koji ne priznaje da je kovid među nama, koji ne prihvata nikakve mere misleći da njima ništa ne može da se desi, ne prihvata mere, maske, vakcinaciju, i vodi normalan život kao da sve ovoga nema. Sve tako do trenutka kada se razbole. Onda kada se to desi, onda je to najveći problem koji postoji - rekao je dr Stevanović.

Tri varijante za zatvaranje

TVRDA - POTPUNO ZATVARANJE NA SEDAM DO DESET DANA SVIH RADNJI OSIM PREHRAMBENIH, APOTEKA I BENZINSKIH PUMPI. PRELAZAK SVIH ŠKOLARACA NA ONLAJN, OSIM ĐAKA OD PRVOG DO ČETVRTOG RAZREDA. PRELAZAK NA RAD OD KUĆE U SVIM FIRMAMA U KOJIMA JE TO IZVODLJIVO.

SREDNJA - Skraćivanje radnog vremena svih neprehrambenih radnji do 14 ili 17 časova, a prehrambenih prodavnica do 17 ili 20. Prelazak svih školaraca na onlajn, osim đaka od prvog do četvrtog razreda.

MEKA - Potpuno zatvaranje svih radnji osim prehrambenih, apoteka i benzinskih pumpi, ali samo za vikend. Srednjoškolci nastavljaju i naredne nedelje na onlajn nastavi, dok preostali đaci idu normalno kao do sada.

Šta će biti sa školama?



Na sednici Kriznog štaba, sasvim je izvesno, biće reči i o daljem radu škola. Podsetimo, srednjoškolci u celoj Srbiji su od juče prešli na onlajn nastavu, a nije isključeno, posebno ako dođe do daljeg skoka broja zaraženih, da školske klupe privremeno napuste i stariji osnovci, đaci od petog do osmog razreda.

- Procenat zaraženih među zaposlenima u školama je dva odsto, broj obolelih nije alarmantan, mada je u povećanju od Sretenja - rekao je ministar prosvete Branko Ružić.

Kako je rekao, “obrazovni sistem nije mesto gde dolazi do transmisije virusa, već je očigledno da deca bivaju zaražena negde van nastave, bilo da prisustvuju žurkama ili sede u kafićima”.

Situacija je zabrinjavajuća u mnogim delovima Srbije, o čemu svedoče i reči epidemiologa Zavoda za javno zdravlje Leskovac Zorane Kulić. Kako kaže, nadali su se da će doći do pada broja obolelih, ali se to nije desilo.

- Za razliku od susednih gradova Niša i Vranja, mi nemamo tako nagli skok broja obolelih, kod nas je on u blagom porastu. Međutim, sve uzrasne grupe su sada zahvaćene. Mini-porodične epidemije su i te kako zastupljene. Imamo u nekim danima i po desetak porodica gde su svi članovi porodica oboleli. Sada su zahvaćena i deca i roditelji i bake i deke - rekla je Kulićeva.

Što se kliničke slike tiče, kod dece je i dalje ona blaga, za razliku od ljudi srednje životne dobi i starih gde ide od srednje teške do teške kliničke slike.

Mere koje su trenutno na snazi



- Obavezno nošenje maski u zatvorenim prostorima, kao i na otvorenom gde nije moguće držati distancu.

- Obavezan PCR test za strance koji ulaze u Srbiju, izuzetak su Severna Makedonija, Crna Gora, BiH, Mađarska, Albanija i Bugarska.

- Građani Srbije koji dolaze iz inostranstva (izuzetak gorenavedene zemlje), ako nemaju PCR test, idu u desetodnevni karantin.

- Zabranjeno organizovano okupljanje više od pet osoba, na otvorenom i u zatvorenim prostorima.

- Kafići, kafane, svi ugostiteljski objekti, kladionice, zanatlije, mogu da rade svakog dana do 20 časova.

- Prodavnice prehrambene robe, kiosci i trafike mogu da rade svakog dana do 21.

- Apoteke, pumpe i svi koji se bave dostavom hrane mogu da rade svakog dana 24 časa dnevno.